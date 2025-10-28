「調整市場布局」85度C將關閉北京最後一家門市 消費者不捨嘆可惜

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
「85度C」白廣店是該品牌目前在北京的最後一家門市。記者陳政錄／攝影
「85度C」白廣店是該品牌目前在北京的最後一家門市。記者陳政錄／攝影

近年台灣餐飲品牌紛紛調整大陸市場布局，知名連鎖咖啡烘培品牌「85度C」也將關閉旗下所有北京門市。目前，85度C北京最後1家門市白廣店已貼出告示，將在10月31日歇業，理由是「合約到期」，工作人員稱需要退卡顧客可透過到店、客服或官方公眾號辦理。

85度C自2007年起進軍大陸市場，在北京、江浙滬、福建等地開設門市，鼎盛時在大陸有超過500家門市，目前還擁有約400家。

不過，面對市場競爭、消費降級，疫情後復甦力道不振等影響，2023年台灣母公司「美食-KY」大陸業務虧損約新台幣2億元，若不進行結構調整，預計今年虧損將擴大至4億元。

因此，「美食-KY」日前曾決議，要縮減獲利低於預期的門市，據此，今年在大陸可能會關閉超過40家門市。

在此之下，隨著近年85度C在北京崇文門、雍和宮、護國寺、甘露園店等門市已相繼歇業，本月19日，85度C北京知春二店也已經關門後，北京僅剩的最後一家85度C，即位於廣安門的白廣店門市，近日也貼出閉店公告，將於10月31日停止營業，理由是「合約到期」。

公告提到，有幸陪伴大家度過了14個春秋，呼籲有儲值卡券的顧客盡快至門市消費，可透過微信公眾號、客服等聯繫退卡。由於即將歇業，儘管近日該門市及周邊商家的外牆都在進行整修，仍吸引不少老客戶回來支持，以記者近日經過門市為例，結帳櫃台前大排長龍，不少消費者舉著手機拍攝留念。

有消費者稱，自己是5年以上的老客戶了，喜歡吐司、小麵包等，前陣子也曾買了些月餅，最初並不知道是台灣品牌，知道後也沒有很在意，「好吃，實惠就可以了」。也有人感嘆，「挺可惜的」。

另在鄰近的天津，85度C也僅剩1間水游城店營業。

陸媒北京商報報導，近期85度C在杭州已有多家門市關閉，在上海、天津、廣東等地也出現類似情況。報導引述該集團相關人士稱，這是因應策略調整，汰換擇優，屬於正常經營策略行為。

近年受到疫情、市場競爭、消費降級等因素影響，不少台灣餐飲品牌陸續調整在大陸布局，包括鼎泰豐、八方雲集、瓦城、乾杯等。

「85度C」白廣店外貼出閉店通知，由於即將歇業，近日不少老顧客前來回味，結帳櫃檯前排長隊。記者陳政錄／攝影
「85度C」白廣店外貼出閉店通知，由於即將歇業，近日不少老顧客前來回味，結帳櫃檯前排長隊。記者陳政錄／攝影

