大陸「進博會」將在上海登場 商務部：美企參展面積 連7年居冠

在中美貿易競爭、關稅戰持續的狀態下，第8屆中國國際進口博覽會（進博會）將於11月5至10日在上海舉辦，引發關注。大陸商務部副部長盛秋平說，進博會是中國推動高水平對外開放的重要平台，本屆展會將以「中國市場的確定性」應對「全球需求的不確定性」，共有來自138個國家和地區的4,108家企業參展，其中美國企業參展面積連續7年居首。

上觀新聞提到，「進博會」是全球首個以「進口」為主題的國家級博覽會。自2018年首次舉辦以來，累計超過180個國家和地區、國際組織參展，吸引約2.3萬家次境外參展商，展示新產品、新技術和新服務近3,000項，意向成交金額超過5,000億美元。

大陸國務院新聞辦公室28日舉行記者會，介紹進博會籌備情況。盛秋平表示，中共二十屆四中全會提出，要積極擴大自主開放，推動貿易創新發展。進博會是中國主動向世界開放市場的重大舉措。面對全球格局的深刻變革，本屆進博會將以實際行動為世界注入更多的確定性。

盛秋平首先指出，要以中國大市場的「確定性」應對全球需求的「不確定性」。進博會是觀察中國高水準對外開放的大舞台，也是感受中國市場優勢的體驗區。本屆企業展面積超36.7萬平方公尺，有138個國家和地區的企業參展，其中他特別提到，美國企業參展面積連續7年維持第1，體現國際社會對中國經濟的堅定信心。

盛秋平表示，中國已連續16年穩居全球第2大進口市場，「十四五」期間貨物和服務進口將超過15兆美元。前7屆累計意向成交額超5,000億美元，協助各國企業共同因應國際市場波動困局。

盛秋平接著指，要以開放合作的「確定性」對沖國際合作環境的「不確定性」。透過進博會平台，持續打造投資中國、購在中國、出口中國等品牌，為「展品變商品、展商變投資商」提供穩定、透明、可預期的營商環境。今年的虹橋論壇將圍繞貿易重建、全球南方、多邊主義等議題進行國際研討。

此外，盛秋平說，要以互利共贏的「確定性」化解全球發展前景的「不確定性」。本屆進博會的國際參與更廣、更深、更實。透過提供部分免費攤位和展品留購稅收優惠政策等措施，為來自37個最低度開發國家的展商提供支持，推動當地特色產品進入中國市場。