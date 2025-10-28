快訊

刷新紀錄！2025胡潤百富榜出爐 農夫山泉創辦人鍾睒睒4度登首富

中央社／ 台北28日電
農夫山泉創辦人鍾睒睒。圖／中新社資料照
農夫山泉創辦人鍾睒睒。圖／中新社資料照

2025胡潤百富榜今天發布。農夫山泉創始人鍾睒睒以財富人民幣5300億元（約新台幣2.2兆元）擠下字節跳動創辦人張一鳴，4度登上首富位置；騰訊創辦人馬化騰位居百富榜第3位。

2025胡潤百富榜28日發布。據澎湃新聞、第一財經等媒體報導，鍾睒睒的財富較去年成長1900億元，以5300億元第4次成為中國首富，同時刷新中國首富財富紀錄，張一鳴、馬化騰分別為排行榜第2位、第3位。

小米集團創辦人雷軍的財富較去年增加1960億元，主要得益於小米汽車的業務成長和手機高端化突破帶來盈利成長，雷軍以財富3260億元位居排行榜第5位。阿里巴巴創辦人馬雲以財富2100億元，位居排行榜第11位。

泡泡瑪特創辦人王寧憑藉Labubu全球爆紅快速增加財富1545億元，漲幅高達562%，位居排行榜第17位。由於AI晶片業績成長、帶動股價上揚，寒武紀創辦人陳天石以財富1800億元，位居排行榜第18位。

胡潤研究院從1999年以來，連續27年發布胡潤百富榜。2025胡潤百富榜的財富計算截止日期為今年9月1日，共有1434位個人財富達50億元以上企業家登上胡潤百富榜，較去年增加340位，增幅31%。

胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤表示，2025胡潤百富榜總人數大幅增加，可歸因於股市大幅回暖、科技領域新面孔湧現、出口市場成長，這些都是上榜人數增加背後的重要支撐條件。

