美中貿易戰火未波及 美企進博會參展面積第一

中央社／ 台北28日電

第8屆中國國際進口博覽會（進博會）將於11月5至10日在上海舉辦。中國商務部今天表示，計有138個國家與地區、4108家企業參展，美企參展面積連續7年維持第一。

中國國務院新聞辦公室（國新辦）今天召開記者會介紹進博會籌備情形。

據國新辦公開訊息，中國商務部副部長盛秋平於會上表示，第8屆進博會的企業展場面積超過36.7萬平方公尺，有來自138個國家與地區、計4108家企業參展，美國企業參展面積連續7年保持第一。

盛秋平指出，進博會助力各國企業應對國際市場波動困局，彰顯中國共用市場機遇的決心，中國大市場的確定性可以應對全球需求的不確定性，進博會是近距離觀察中國高水準對外開放的大舞台，也是感受超大規模市場優勢的體驗區。

盛秋平提到，透過進博會平台，持續打造投資中國、購在中國、出口中國等品牌，為「展品變商品、展商變投資商」提供穩定、透明、可預期的營商環境。今年的虹橋論壇將圍繞貿易重構、全球南方、多邊主義等議題展開國際研討。

他強調，第8屆進博會將以實際行動證明，中國開放的大門只會愈開愈大，中國願意與各方一起，共同把全球市場的蛋糕做大、把共用發展的機制做實、把合作共贏的方式做活，為世界經濟成長注入更多新動力。

不同於常見的出口展會，進博會以進口為主軸，有彰顯中國內需市場強大、採購實力等意涵，進博會上的參展企業來源國、展位位置安排、展位占地面積也被視作中國對外關係觀察窗口之一。

在中美貿易、科技領域高度競爭氛圍中，美國農業部在2023年攜手上海美國商會於第6屆進博會第一次設立國家級展館，聚焦在農食主題，時任美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）出席開館活動，彼時強調「不尋求美中經濟脫鉤」。

美國 上海

