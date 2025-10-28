陸與東協簽自貿區3.0版升級議定書 陸商務部：共同抵制單邊主義

中國—東協自貿區3.0版升級議定書28日在吉隆坡簽署。大陸商務部稱，當前個別國家採取單邊關稅措施挑起貿易戰，給國際經貿體系帶來嚴重衝擊。議定書體現中國與東協堅定支持多邊主義和自由貿易，對各國共同抵制單邊主義、保護主義具有重要示範意義。

央視新聞報導，中國—東協自貿區3.0升級版議定書共涵蓋9大領域，新增數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、競爭與消費者保護、中小微型企業5個領域，體現雙方積極引領國際規則制定、推動新興領域合作的共同意願與行動。議定書簽署後，雙方將分別履行各自國內核准程序，推動議定書儘早生效實施。

據大陸商務部網站28日消息，國際司負責人解讀上述議定書指出，中國—東協自貿區3.0版議定書標誌著雙方自貿合作朝著更深層次邁進，議定書簽署後，雙方將分別履行各自國內核准程序，推動議定書盡早生效實施。中國與東協互為第一大貿易夥伴和重要投資夥伴。在當前基於規則的國際經貿體系面臨嚴峻挑戰的背景下，雙方簽署議定書對中國—東協自貿區進行3.0版升級具有重大意義。

負責人稱，簽署議定書體現雙方以實際行動堅定支持多邊主義和自由貿易。當前個別國家採取單邊關稅措施挑起貿易戰，給國際經貿體系帶來嚴重衝擊。議定書的簽署對各國「共同抵制單邊主義、保護主義，攜手應對國際經貿挑戰，具有重要示範意義」；象徵著雙方自貿合作將朝著更深層次邁進，推動區域經濟深度融合，有利於共同建設開放、包容、以規則為基礎的區域一體化大市場，有力促進中國－東協命運共同體建設。

負責人指， 議定書以推動開放、互利、包容合作為目標，適應國際經貿發展新趨勢，在中國—東協自貿區1.0版、2.0版和《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）基礎上，積極吸納國際高標準經貿規則，探索制定符合區域經貿合作特點和需要的新興領域規則，助力打造區域一體化大市場和供應鏈體系，主要有三個突出特點：深入拓展新興領域，全面提升開放水平，著力促進包容發展。

負責人還稱，議定書除法律和機制性章節外，主要升級內容涵蓋9大領域，既包含海關程序和貿易便利化、標準和技術法規與合格評定程序、衛生與植物衛生措施、經濟技術合作等此前已有領域，也納入數字經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、競爭和消費者保護、中小微企業等雙方有較大合作潛力新興領域。

據悉，中國—東協自貿區是雙方建立的第1個自貿區，2002年建設啟動，2010年1.0版全面建成，2019年2.0版升級議定書生效，2022年啟動3.0版升級談判，今年5月完成。