陸A股持續上漲 上證指數時隔10年重返4000點關口

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸上證指數時隔10年重返4,000點整數關口。證券時報指，28日A股市場低開後快速回升，上證指數盤中突破4,000點，這是自2015年以來首次站上該關口。圖為上海市容。（歐新社）
大陸上證指數時隔10年重返4,000點整數關口。證券時報指，28日A股市場低開後快速回升，上證指數盤中突破4,000點，這是自2015年以來首次站上該關口。分析認為，政策推動與經濟結構轉型為資本市場提供支撐，新型生產力及硬科技板塊吸引增量資金持續流入，成為本輪行情主要動力。短期內，市場或面臨技術性震盪或資金分化，但成交和換手已回到理性水準，風格切換的可能性降低。

界面新聞報導，28日，大陸A股三大指數集體低開，隨後指數持續走強，接近上午10時15分許，上證指數時隔10年再度站上4,000點，上次上證指數在4,000點之上為2015年8月18日，當日盤中上證指數最高一度達4,006.34點。截至發稿，深證成指報13,502.17點，漲幅1.09%。創業板指報3,249.26點，漲幅0.46%。

21世紀經濟報道指，回顧歷史，自2015年6月A股經歷劇烈調整後，滬指長期徘徊在3000點附近。2024年9月24日，政策組合拳推動市場啟動牛市，上證指數從2800點起步，歷經1年多時間「多級跳」：2025年6月接近3500點、8月逼近3900點，10月9日突破3900點續創十年新高，最終在10月28日突破4000點。從年內整體行情看，滬指已累計漲超648點，累計漲幅超19%。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍分析，受到經濟轉型推動，新型生產力得到大力發展與支持，大陸資本市場也開始轉向硬科技驅動，增量資金不斷湧入市場。多重因素共同支撐滬指成功突破4,000點。他認為，本輪科技股行情並不是短期行情，而是有望貫穿整個多頭市場。「滬指在突破4,000點之後，有望繼續向上拓展空間，4,000點可能成為新一輪的行情的起點。」

大陸經濟學家宋清輝指，本輪行情與2015年不同。當前的驅動邏輯，主要以硬科技為核心，整體估值較理性，結構性分化明顯。此外，A股時隔十年再次突破4,000點，這一突破有利於吸引更多場外資金，特別是長期資金和外資等進場。

華西證券研判，本輪行情僅行至中段。一方面，目前A股獲利處於周期磨底階段，供給面「反內捲」與需求側「擴內需」的工作同時推進，有望提高盈利改善的可預見性；另方面，目前科技業的景氣預期在逐步強化，「科技敘事」邏輯將開啟權益資產估值的上行空間。中信證券則表示，市場成交和換手已回到理性水準，亦為投資者近期頻繁討論的風格切換實際上已基本結束，而不是開始。市場大概率重新回到業績驅動的結構式特徵。

