聯手抗美？陸與東協簽署自貿區3.0版升級議定書 涵蓋九大領域

在東協峰會在馬來西亞舉行期間，新華社指，「中國—東盟（即東協）自貿區3.0升級版議定書」28日上午在吉隆坡正式簽署，涵蓋數位經濟、綠色經濟等9個領域。此舉旨在深化區域經濟一體化，提升貿易投資自由化便利化水準，並落實中方擴大高水平對外開放、推動合作共贏的戰略目標。

大陸商務部28日在網站發布新聞稿指，當日，在大陸國務院總理李強和馬來西亞總理安華等東協國家領導人共同見證下，大陸商務部長王文濤與馬來西亞投資、貿易及工業部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）分別代表中方和東協方，在馬來西亞吉隆坡簽署升級議定書。

新聞稿指，議定書簽署是落實大陸國家主席習近平與東協領導人在中國—東協建立對話關係30周年紀念峰會上達成重要共識的標誌性成果，也是落實中共二十屆四中全會關於擴大高水平對外開放，開創合作共贏新局面的重要舉措。

新聞稿說，自貿區3.0版升級充分體現雙方共同支持多邊主義和自由貿易的莊嚴承諾，共同建設開放、包容、以規則為基礎的區域一體化大市場和互利共贏、富有韌性的區域產供鏈體系的堅定決心，將為雙方及世界各國企業創造豐富的市場和產業合作機遇，乃至全球經濟增長注入強大信心和動力，對各國協守應對國際經貿挑戰具有重要示範意義。

新聞稿稱，大陸與東協自2002年開啟自貿區建設進程，2010年自貿區1.0版全面完工，2015年完成2.0版升級。3.0版建設於2022年11月正式啟動，2025年5月全面完成談判。3.0版升級共涵蓋9個領域，包括數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、標準與技術法規與合格評定程序、衛生與植物衛生措施、海關程序與貿易便利化、競爭與消費者保護、中小微企業、經濟技術合作。議定書簽署後，雙方將分別履行各自國內核准程序，推動議定書儘早生效實施。

路透提到，東協是中國大陸最大的貿易夥伴，去年雙邊貿易總額達7,710億美元。報導稱，大陸希望藉此加強與東協的合作，應對美國總統川普對全球多國徵收的高額進口關稅。

港媒《信報》指，截至2024年底，大陸和東協已連續5年互為最大貿易夥伴。該議定書的簽署有望進一步降低關稅和非關稅壁壘，提升貿易投資自由化便利化水準，推動區域經濟一體化。

部分分析人士認為，中國—東協自貿區可作為對抗美國關稅的緩衝，但由於成員國間利益存在競合，條款較其他區域貿易協定相對弱。此次簽署在第28屆中國—東協峰會舉行，川普也出席了峰會，象徵中美貿易議題仍在國際焦點。