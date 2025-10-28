快訊

非洲豬瘟養豬場又驗出2處陽性 中市府：清消到凌晨並封閉案場

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

聽新聞
0:00 / 0:00

聯手抗美？陸與東協簽署自貿區3.0版升級議定書 涵蓋九大領域

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在東協峰會在馬來西亞舉行期間，新華社指，「中國—東盟自貿區3.0升級版議定書」28日上午在吉隆坡正式簽署，涵蓋數位經濟、綠色經濟等9項領域，左為大陸商務部長王文濤，右為馬來西亞投資、貿易及工業部長東姑賽夫魯。（路透）
在東協峰會在馬來西亞舉行期間，新華社指，「中國—東盟自貿區3.0升級版議定書」28日上午在吉隆坡正式簽署，涵蓋數位經濟、綠色經濟等9項領域，左為大陸商務部長王文濤，右為馬來西亞投資、貿易及工業部長東姑賽夫魯。（路透）

東協峰會在馬來西亞舉行期間，新華社指，「中國—東盟（即東協）自貿區3.0升級版議定書」28日上午在吉隆坡正式簽署，涵蓋數位經濟、綠色經濟等9個領域。此舉旨在深化區域經濟一體化，提升貿易投資自由化便利化水準，並落實中方擴大高水平對外開放、推動合作共贏的戰略目標。

大陸商務部28日在網站發布新聞稿指，當日，在大陸國務院總理李強和馬來西亞總理安華等東協國家領導人共同見證下，大陸商務部長王文濤與馬來西亞投資、貿易及工業部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）分別代表中方和東協方，在馬來西亞吉隆坡簽署升級議定書。

新聞稿指，議定書簽署是落實大陸國家主席習近平與東協領導人在中國—東協建立對話關係30周年紀念峰會上達成重要共識的標誌性成果，也是落實中共二十屆四中全會關於擴大高水平對外開放，開創合作共贏新局面的重要舉措。

新聞稿說，自貿區3.0版升級充分體現雙方共同支持多邊主義和自由貿易的莊嚴承諾，共同建設開放、包容、以規則為基礎的區域一體化大市場和互利共贏、富有韌性的區域產供鏈體系的堅定決心，將為雙方及世界各國企業創造豐富的市場和產業合作機遇，乃至全球經濟增長注入強大信心和動力，對各國協守應對國際經貿挑戰具有重要示範意義。

新聞稿稱，大陸與東協自2002年開啟自貿區建設進程，2010年自貿區1.0版全面完工，2015年完成2.0版升級。3.0版建設於2022年11月正式啟動，2025年5月全面完成談判。3.0版升級共涵蓋9個領域，包括數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、標準與技術法規與合格評定程序、衛生與植物衛生措施、海關程序與貿易便利化、競爭與消費者保護、中小微企業、經濟技術合作。議定書簽署後，雙方將分別履行各自國內核准程序，推動議定書儘早生效實施。

路透提到，東協是中國大陸最大的貿易夥伴，去年雙邊貿易總額達7,710億美元。報導稱，大陸希望藉此加強與東協的合作，應對美國總統川普對全球多國徵收的高額進口關稅。

港媒《信報》指，截至2024年底，大陸和東協已連續5年互為最大貿易夥伴。該議定書的簽署有望進一步降低關稅和非關稅壁壘，提升貿易投資自由化便利化水準，推動區域經濟一體化。

部分分析人士認為，中國—東協自貿區可作為對抗美國關稅的緩衝，但由於成員國間利益存在競合，條款較其他區域貿易協定相對弱。此次簽署在第28屆中國—東協峰會舉行，川普也出席了峰會，象徵中美貿易議題仍在國際焦點。

東協 馬來西亞

延伸閱讀

大陸林草業 4支柱產值逾兆

美展實力 與四國簽六協議 宣布雙邊貿易、與泰國和大馬在關鍵礦產達共識

蘋果「冷革命」 奇鋐受惠高階iPad Pro導入均熱板…躍唯一台灣供應商

PCB鏈升級 五台廠躍贏家

相關新聞

陸與東協簽自貿區3.0版升級議定書 陸商務部：共同抵制單邊主義

中國—東協自貿區3.0版升級議定書28日在吉隆坡簽署。大陸商務部稱，當前個別國家採取單邊關稅措施挑起貿易戰，給國際經貿體...

陸A股持續上漲 上證指數時隔10年重返4000點關口

大陸上證指數時隔10年重返4,000點整數關口。證券時報指，28日A股市場低開後快速回升，上證指數盤中突破4,000點，...

聯手抗美？陸與東協簽署自貿區3.0版升級議定書 涵蓋九大領域

在東協峰會在馬來西亞舉行期間，新華社指，「中國—東盟（即東協）自貿區3.0升級版議定書」28日上午在吉隆坡正式簽署，涵蓋...

與川習會時程重疊？中歐將會談 商討稀土出口限制與貿易爭端

受制於大陸稀土管制措施影響，中歐雙邊緊張局勢升溫。彭博指出，由於北京對關鍵礦產和晶片出口實施的限制，可能會擾亂歐洲汽車業...

打敗歐美大廠成為非洲紙尿褲之王 陸企樂舒適力拚上市

在非洲，每賣出五片嬰兒紙尿褲，就有一片是樂舒適；每賣出七片衛生棉，也有一片來自樂舒適。 中國政府用心經營非洲，過去幾年在經濟領域也陸續開花結果，相繼在一些領域誕生出「非洲之王」。除外界較熟知、在非洲手機市場市占率一度達到47%的「非洲手機之王」—深圳傳音控股，近期又一家陸企受到矚目，被稱為「非洲尿不濕之王」的廣州貿易商森大集團旗下企業「樂舒適」（Softcare Limited）。 為何會選擇從嬰兒紙尿褲切入非洲市場？創辦人學霸夫妻為你解惑。

廣交會耶誕訂單旺 歐洲扮主力

「我喜歡這些設計，還有品質，我們覺得不錯。我們與中國企業對接順利。」義大利採購商尼科拉・文特里切利（Nicola Ven...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。