與川習會時程重疊？中歐將會談 商討稀土出口限制與貿易爭端

受制於大陸稀土管制措施影響，中歐雙邊緊張局勢升溫。彭博指出，由於北京對關鍵礦產和晶片出口實施的限制，可能會擾亂歐洲汽車業。歐盟委員會透露，歐盟和大陸將在本周將舉行會談，以解決貿易爭端。

據彭博報導，歐盟委員會將接待一個中國大陸代表團，討論稀土出口限制問題。歐盟委員會發言人吉爾（Olof Gill）表示，27日中歐雙方官員已經舉行了初步磋商會談，為大陸高級技術代表團30日的到訪做準備。

歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）27日亦透露，大陸的高層官員預計在未來幾周內前往布魯塞爾，與歐盟討論北京方面針對稀土的出口限制措施。「我們對與中國的貿易關係感到非常憂慮，特別是中國近期針對關鍵原材料出口所採取的措施」，「希望能以恰當方式處理相關問題。」

此前，大陸10月初宣布，計劃大幅收緊對稀土和其它關鍵材料出口的管控。根據這些措施，海外出口商即便只使用少量來自中國的特定礦產，也須要獲得出口許可證。

同時，中歐在另一起爭端中，北京禁止安世半導體（Nexperia）從其大陸關聯公司出口產品。此舉被視為對荷蘭政府接管這家總部位於荷蘭奈梅亨的公司的報復措施。荷蘭方面擔心安世的母公司—大陸聞泰科技試圖削弱這家晶片製造商的獨立性。知情人士稱，歐盟和大陸官員初步討論臨時允許安世半導體晶片出口的可能性，以期在商討長期解決方案的過程中維持半導體供應。汽車業認為，這樣的舉措是避免廣泛生產中斷最可行方式。

路透提到，北京當局掌控全球超過9成的稀土供應。稀土是高科技製造不可或缺的材料，應用於電動車、半導體及飛彈等領域。而大陸擴大對稀土出口的管制已導致全球出現短缺，並進一步加劇全球貿易緊張局勢，尤其是在與美國的關係上。

值得注意的是，中歐在布魯塞爾的會談，將與美國總統川普和大陸國家主席習近平在南韓舉行的會晤同期舉行，旨在緩解雙邊貿易緊張局勢。美國財政部長貝森特此前曾說，中國大陸將重新審查出口政策，擬議的擴大礦物出口許可制度將推遲一年實施，以便雙方重新審查相關規定。