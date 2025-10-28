快訊

福建首條第5航權開通

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

K6592航班26日14時從柬埔寨金邊國際機場飛抵福建福州長樂國際機場（簡稱福州機場），經停後繼續飛往日本東京。

中新社報導，這標誌著由柬埔寨國家航空執飛的「金邊—福州—東京」客運航線正式投入運營，成為福建省首條第五航權客運航線。　

第五航權，即第三國運輸權，是指一個國家或地區的航空公司在經營某條國際航線的同時，獲得在第三國經停並裝載客貨的權利，被全球航空界譽為「最豐富、最具經濟實質意義」的航權。

據悉，該航線自10月26日起，每周三、周五、周日運營三班，採用空客A320系列客機執飛。

該航線首次將金邊、中國海上絲綢之路重要支點城市福州與日本國際大都市東京緊密相連，為福建乃至華東地區旅客往返東南亞與日本構建了更便捷的空中橋梁。

航線 日本 福建

