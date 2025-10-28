拆牆鬆綁 港府加速北都發展

香港特區政府財政司司長陳茂波26日發表網誌文章稱，香港將以中共廿屆四中全會精神為指導，更積極主動對接大陸國家發展戰略和融入發展大局。北部都會區（簡稱北都）是香港推進粵港澳大灣區深度合作的平台，也是招商引資的重要載體，加快推進北都發展對香港未來發展至關重要，也是特區政府最重要的政策目標之一。

中新社報導，10月22日至24日，由陳茂波率領的特區代表團訪問北京城市副中心和河北雄安新區。

陳茂波表示，兩地所展現的規畫部署、前瞻視野和發展速度，讓代表團成員深有啟發；兩地的規畫建設管理、產業發展等相關經驗做法，對北都未來發展有不少值得借鑒和參考的地方。

他指出，北都的發展有幾個值得進一步深入研究，並須抓緊落實的關鍵議題。一是如何通過體制機制的創新、「拆牆鬆綁」，讓發展速度得以提升、潛力得以釋放。二是如何更靈活地制定和運用政策，深度綁定目標產業、匯聚全球人才。三是如何通過科技應用和數位化，加強發展區的建設和一體化管理，讓公共服務更優質高效、更貼心。四是如何通過縱深規畫和充分協調，進一步助力推進大灣區城市群的聯動發展。五是如何充分利用一國兩制的獨特優勢以及香港作為超級聯繫人和超級增值人的角色，加強與京津冀地區的產業對接、創科合作、學術交流等，做到資源共享、優勢互補、聯動發展、相互成就。

陳茂波說，不論是提速發展北都或鞏固提升香港國際金融、貿易、航運和創科中心的定位，都必須鎖定方向和目標、保持戰略定力，努力不懈向前推進。