多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

北京數位經濟產業 前3季新機構增46%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

北京市市場監督管理局27日消息，今年前3季度，北京市新設機構數量（以統一社會信用代碼新賦碼量計算）達27.81萬戶，同比（下同）增長21%。

中新社報導，從功能區分布看，中心城區（東城區、西城區、朝陽區、海澱區、豐台區、石景山區）新設機構11.52萬戶，增長42.42%，占全市總量41.43%。平原新城（房山區、順義區、昌平區、大興區和北京經濟技術開發區）新設機構10.79萬戶，增長34.12%，占全市總量38.8%。 　　

前3季度，北京數位經濟及其核心產業新設機構1.81萬戶，增長46.97%。細分領域中，數位技術應用業占比超6成，其中軟體開發業增長135.28%、資訊技術服務業增長23.14%。數位要素驅動業新設機構超6000戶，增長19.82%，互聯網平台、互聯網批發零售、數位內容與媒體三大領域合計新設機構近4000戶，成為重要支撐。

北京市養老產業持續擴容。前3季度，北京養老產業新設機構13.86萬戶，增長30.54%。

北京 服務業

去產能效應…陸工業利潤大增 凸顯改善虧損企業政策奏效

大陸國家統計局昨（27）日公布最新經濟數據報喜，今年1-9月規模以上工業企業利潤人民幣5.37兆元，年增3.2%，增速較...

十五五規劃 拚新質生產力創新 專家：怕引發大陸高科技內捲

中共20大四中全會日前通過十五五規劃建議，外界關注如何確立大陸未來經濟發展方向。中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊昨（2...

廣交會耶誕訂單旺 歐洲扮主力

「我喜歡這些設計，還有品質，我們覺得不錯。我們與中國企業對接順利。」義大利採購商尼科拉・文特里切利（Nicola Ven...

大陸林草業 4支柱產值逾兆

森林是陸地生態的主體，要推動森林水庫、錢庫、糧庫、碳庫更好聯動。26日，大陸全國人大常委會執法檢查組關於檢查森林法實施情...

拆牆鬆綁 港府加速北都發展

香港特區政府財政司司長陳茂波26日發表網誌文章稱，香港將以中共廿屆四中全會精神為指導，更積極主動對接大陸國家發展戰略和融...

