北京數位經濟產業 前3季新機構增46%
據北京市市場監督管理局27日消息，今年前3季度，北京市新設機構數量（以統一社會信用代碼新賦碼量計算）達27.81萬戶，同比（下同）增長21%。
中新社報導，從功能區分布看，中心城區（東城區、西城區、朝陽區、海澱區、豐台區、石景山區）新設機構11.52萬戶，增長42.42%，占全市總量41.43%。平原新城（房山區、順義區、昌平區、大興區和北京經濟技術開發區）新設機構10.79萬戶，增長34.12%，占全市總量38.8%。
前3季度，北京數位經濟及其核心產業新設機構1.81萬戶，增長46.97%。細分領域中，數位技術應用業占比超6成，其中軟體開發業增長135.28%、資訊技術服務業增長23.14%。數位要素驅動業新設機構超6000戶，增長19.82%，互聯網平台、互聯網批發零售、數位內容與媒體三大領域合計新設機構近4000戶，成為重要支撐。
北京市養老產業持續擴容。前3季度，北京養老產業新設機構13.86萬戶，增長30.54%。
