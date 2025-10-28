快訊

大陸林草業 4支柱產值逾兆

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

森林是陸地生態的主體，要推動森林水庫、錢庫、糧庫、碳庫更好聯動。26日，大陸全國人大常委會執法檢查組關於檢查森林法實施情況報告提請十四屆全國人大常委會第十八次會議審議。

新華社報導，報告顯示，2024年大陸全國林草產業總產值達10.496兆元，形成木材加工、經濟林、森林旅遊、林下經濟4個產值超兆元的支柱產業，林草產業直接從業人員6000萬人以上，重點林業縣農民收入超過60%來自林草產業，成為激發鄉村全面振興活力和實現共同富裕的「綠色引擎」。

報告同時指出，林草產業發展基礎尚顯薄弱，大部分資源尚未有效開發利用，單位面積產出較低。在確保生態安全的前提下，如何依法保障和促進林草產業轉型升級、高品質發展？

針對進一步促進林草產業提質增效，報告建議將壯大林草產業作為國家戰略性任務，構建以林草資源培育利用為基礎，涵蓋林草產品產加銷、生態旅遊、森林康養、自然教育、社會化服務等全產業鏈的現代林草產業體系；積極培育林草綠色新質生產力，支持林草科技創新，破解森林生態功能和「四庫」作用協同提升的關鍵技術難題。

在建立健全林草產業扶持政策體系方面，報告提出，加大中央預算內投資等有關渠道對林區基礎設施和產業基地建設的支持力度；積極培育林菌、林藥、花卉苗木等富民產業；發揮綠色金融工具作用，鼓勵金融機構依法依規提供信貸支持。

綠色 人大常委會 全國人大

