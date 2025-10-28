廣交會耶誕訂單旺 歐洲扮主力

「我喜歡這些設計，還有品質，我們覺得不錯。我們與中國企業對接順利。」義大利採購商尼科拉・文特里切利（Nicola Ventricelli）表示，隨著中國出口的耶誕商品不斷發展和創新，未來將會有更多令人驚喜的產品走向義大利市場，「我們會一如既往地參加廣交會，也會介紹更多義大利採購商過來」。

中新社報導，長期以來，中國大陸依託門類齊全的產業鏈體系、高效便捷的生產效能以及積澱深厚的製造經驗，成為眾多境外採購商採購耶誕用品的首選來源地。

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）正在廣州舉行，在節日用品專區內，從造型精緻、神態可愛的耶誕玩偶，到流光溢彩、設計華麗的耶誕樹掛飾等各類耶誕裝飾好物集中亮相，吸引境外採購商駐足諮詢，積極洽談合作事宜。

從訂單分布看，歐洲成為本屆廣交會中國耶誕裝飾企業出口的主要市場。廣東盈浩工藝製品有限公司外貿業務副總經理黃珺介紹，該企業歐洲客戶耶誕訂單占比超6成，英國、德國、荷蘭等國家客商採購需求旺盛。

「2026年耶誕訂單的前期溝通已啟動，歐洲客戶下單意向明確，整體節奏與往年一致。」瀋陽明暉工藝品有限公司總經理李英姿表示，歐洲採購商更偏愛自然色系裝飾，原木色、淺咖色搭配的松果、樹枝元素產品，諮詢量持續居高不下。

拉美、東南亞等新興市場成為訂單的新增長點。黃珺表示，巴西等拉美國家，以及東南亞地區因節日消費需求上升，裝飾品採購量同比增長。

今年外貿形勢嚴峻複雜，不少採購商有了提前儲備庫存的意識，企業也開啟了提前備貨模式。

受到全球經濟大環境影響，在發貨節奏上，「訂單前置」在今年表現明顯，例如歐洲客戶為延長銷售周期，將上架時間從10月提前至9月，「他們希望更早進入旺季，從而提升銷量」，黃珺解釋道。

本屆廣交會人氣回暖，給了企業更多信心。遼寧傑仕工藝品有限公司總經理助理王睿頲表示，老客戶悉數到場，新面孔也不少，相當於吃了定心丸。李英姿也提到，已有德國、荷蘭等歐洲客戶達成初步合作意向，部分客戶啟動2026年訂單溝通。