廣交會耶誕訂單旺 歐洲扮主力

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「我喜歡這些設計，還有品質，我們覺得不錯。我們與中國企業對接順利。」義大利採購商尼科拉・文特里切利（Nicola Ventricelli）表示，隨著中國出口的耶誕商品不斷發展和創新，未來將會有更多令人驚喜的產品走向義大利市場，「我們會一如既往地參加廣交會，也會介紹更多義大利採購商過來」。

中新社報導，長期以來，中國大陸依託門類齊全的產業鏈體系、高效便捷的生產效能以及積澱深厚的製造經驗，成為眾多境外採購商採購耶誕用品的首選來源地。

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）正在廣州舉行，在節日用品專區內，從造型精緻、神態可愛的耶誕玩偶，到流光溢彩、設計華麗的耶誕樹掛飾等各類耶誕裝飾好物集中亮相，吸引境外採購商駐足諮詢，積極洽談合作事宜。

從訂單分布看，歐洲成為本屆廣交會中國耶誕裝飾企業出口的主要市場。廣東盈浩工藝製品有限公司外貿業務副總經理黃珺介紹，該企業歐洲客戶耶誕訂單占比超6成，英國、德國、荷蘭等國家客商採購需求旺盛。

「2026年耶誕訂單的前期溝通已啟動，歐洲客戶下單意向明確，整體節奏與往年一致。」瀋陽明暉工藝品有限公司總經理李英姿表示，歐洲採購商更偏愛自然色系裝飾，原木色、淺咖色搭配的松果、樹枝元素產品，諮詢量持續居高不下。

拉美、東南亞等新興市場成為訂單的新增長點。黃珺表示，巴西等拉美國家，以及東南亞地區因節日消費需求上升，裝飾品採購量同比增長。  

今年外貿形勢嚴峻複雜，不少採購商有了提前儲備庫存的意識，企業也開啟了提前備貨模式。

受到全球經濟大環境影響，在發貨節奏上，「訂單前置」在今年表現明顯，例如歐洲客戶為延長銷售周期，將上架時間從10月提前至9月，「他們希望更早進入旺季，從而提升銷量」，黃珺解釋道。 　　

本屆廣交會人氣回暖，給了企業更多信心。遼寧傑仕工藝品有限公司總經理助理王睿頲表示，老客戶悉數到場，新面孔也不少，相當於吃了定心丸。李英姿也提到，已有德國、荷蘭等歐洲客戶達成初步合作意向，部分客戶啟動2026年訂單溝通。

客戶 義大利

相關新聞

去產能效應…陸工業利潤大增 凸顯改善虧損企業政策奏效

大陸國家統計局昨（27）日公布最新經濟數據報喜，今年1-9月規模以上工業企業利潤人民幣5.37兆元，年增3.2%，增速較...

十五五規劃 拚新質生產力創新 專家：怕引發大陸高科技內捲

中共20大四中全會日前通過十五五規劃建議，外界關注如何確立大陸未來經濟發展方向。中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊昨（2...

廣交會耶誕訂單旺 歐洲扮主力

「我喜歡這些設計，還有品質，我們覺得不錯。我們與中國企業對接順利。」義大利採購商尼科拉・文特里切利（Nicola Ven...

大陸林草業 4支柱產值逾兆

森林是陸地生態的主體，要推動森林水庫、錢庫、糧庫、碳庫更好聯動。26日，大陸全國人大常委會執法檢查組關於檢查森林法實施情...

北京數位經濟產業 前3季新機構增46%

據北京市市場監督管理局27日消息，今年前3季度，北京市新設機構數量（以統一社會信用代碼新賦碼量計算）達27.81萬戶，同...

拆牆鬆綁 港府加速北都發展

香港特區政府財政司司長陳茂波26日發表網誌文章稱，香港將以中共廿屆四中全會精神為指導，更積極主動對接大陸國家發展戰略和融...

