陸9月工業利潤增21.6％ 近2年新高

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

大陸國家統計局昨公布數據，今年九月大陸全國規模以上工業企業利潤年增百分之廿一點六，為近兩年來新高，帶來經濟回暖正面訊號。另，隨上周中共四中全會審議通過十五五規畫的建議、與美國經貿摩擦也漸有轉圜下，大陸Ａ股也開出紅盤，滬指昨收報三九九六點九四，再創十年新高，離四千點大關一步之遙。

據大陸國家統計局公布，今年一至九月大陸全國規模以上工業企業利潤總額按年增長百分之三點二，為去年八月以來各月累計最高，較前值（一至八月為百分之○點九）加快二點三個百分點。

以單月數據看，今年九月大陸規模以上工業企業利潤年增百分之廿一點六，是二○二三年十一月以來新高。

此前受到中美貿易戰等影響，大陸工業利潤自今年五月以來，累計年增率均為負值，直到八月大陸單月工業利潤由負轉正，達到年增百分之廿點四之後，才扭轉頹勢。

大陸統計局工業司首席統計師于衛寧解讀，在各地區各部門落實更加積極有為宏觀政策下，工業利潤加快恢復，其中高技術製造業、裝備製造業等實現新質生產力較快增長。例如今年九月單月，大陸規模以上高技術製造業利潤年增百分之廿六點八，裝備製造業成長百分之廿五點六。

Ａ股持續走強，滬指盤中一度衝到三九九九點○七，再寫十年新高，收報三九九六點九四，漲幅百分之一點一八，由晶片、曝光機、ＣＰＯ（共同封裝光學）領域領漲。深指、創業板指也分別上漲百分之一點五一和一點九八。累計Ａ股全天成交人民幣二點三六兆元。

