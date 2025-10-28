李強出席東協+3 暗批美關稅擾亂

快訊

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸總理李強（中）昨在吉隆坡出席東協與中日韓領導人會議等活動，他發言暗批美國，直言受國際經貿格局複雜變化，特別是高關稅擾亂和影響，願與各方加強合作。 （新華社）
中美甫於馬來西亞經貿會談，大陸總理李強昨日也在吉隆坡出席東協與中日韓領導人會議等活動。李強發言「暗批美國」，直言受國際經貿格局複雜變化，特別是高關稅擾亂和影響，強烈感受到東亞經濟面臨的困難與挑戰正在增加，喊話願與各方加強發展戰略對接。

李強昨在吉隆坡出席第廿八次東協與中日韓「東協加三」領導人會議、第五次區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）領導人會議，並分別與歐洲理事會主席科斯塔、澳洲總理艾班尼斯舉行會見。在過去幾年，歐盟和澳洲均曾因配合美國對大陸的貿易戰，導致與中方的雙邊關係激化。

綜合港媒和外媒報導，李強在東協加三峰會致詞說，正是因為我們（大陸及與會國家）堅持開放合作，才能避免把經濟問題泛政治化、泛安全化，通過溝通對話管控和化解分歧，盡量減少對經濟發展的干擾。他坦言，受國際經貿格局變化，特別是高關稅擾亂和影響，東亞經濟的挑戰正在增加，願和各方加強發展戰略對接，拿出更多務實行動，共創東亞發展新輝煌。

據大陸外交部發布，李強也在東協加三峰會指，願與各方營造有利於地區發展的良好環境，反對各種形式的保護主義，深化產業鏈供應鏈協同合作，更大力度支持科技創新，願與各方深化數位經濟、電動汽車、清潔能源等合作。

在ＲＣＥＰ峰會上，李強喊話協定各方應更緊密協作，共同應對挑戰，包括支持中國香港等申請方加入ＲＣＥＰ，以積極行動推動協定升級，維護多邊貿易體系。

李強在與科斯塔會見時說，願和歐方推動中歐貿易優化平衡發展，在綠色、數位、科技創新、產業鏈供應鏈等領域打造更多合作新增長點，在平等、尊重的基礎上，推動解決中歐經貿合作中存在的問題。他與艾班尼斯會談表示，願和澳方加強發展戰略對接和政策協調，積極探討推動兩國自貿協定的審議與升級。

