大陸人行寬鬆連八月放錢 恢復公開市場國債買賣操作

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
中國人民銀行（大陸央行）10月再度加大流動性投放，透過中期借貸便利（MLF）連八月「加量續作」，本月淨投放達人民幣2,000億元，並宣布恢復公開市場國債買賣操作。中新社
中國人民銀行（大陸央行）10月再度加大流動性投放，透過中期借貸便利（MLF）連八月「加量續作」，本月淨投放達人民幣2,000億元，並宣布恢復公開市場國債買賣操作。中新社

中國人民銀行（大陸央行）10月再度加大流動性投放，透過中期借貸便利（MLF）連八月「加量續作」，本月淨投放達人民幣2,000億元，並宣布恢復公開市場國債買賣操作。

分析指，此舉顯示貨幣政策維持適度寬鬆取向，並強化與財政政策協同，以支持實體經濟與穩定市場預期。

經濟參考報指，為維持銀行體系流動性充裕，人行昨（27）日以固定數量、利率招標方式進行人民幣9,000億元MLF操作，期限一年。由於10月有人民幣7,000億元MLF到期，本月淨投放人民幣2,000億元，為連續第八個月加量續作。

除MLF外，人行亦展開人民幣1.7兆元買斷式逆回購，對沖到期資金後實現淨投放人民幣4,000億元，10月短中期流動性淨投放共人民幣6,000億元，與9月持平。界面新聞引述民生銀行首席經濟學家溫彬稱，人行持續淨投放資金，主要為應對大稅期與跨月資金壓力、配合政府債發行及支持寬信用進程。

另外，人行行長潘功勝27日說，人行將恢復公開市場國債買賣操作。該舉措有助強化國債殖利率曲線定價功能、促進貨幣與財政政策協同。此前因市場供求不平衡一度暫停的國債買賣，目前將在市場運行穩定背景下恢復。

人民幣 實體經濟

