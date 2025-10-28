快訊

多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

聽新聞
0:00 / 0:00

十五五規劃 拚新質生產力創新 專家：怕引發大陸高科技內捲

經濟日報／ 記者黃雅慧／台北報導
中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊27日表示，十五五規劃面對大陸產業反內捲問題，強調新質生產力的創新如果未能帶動新需求，恐演化另一種高科技內捲。記者黃雅慧／攝影
中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊27日表示，十五五規劃面對大陸產業反內捲問題，強調新質生產力的創新如果未能帶動新需求，恐演化另一種高科技內捲。記者黃雅慧／攝影

中共20大四中全會日前通過十五五規劃建議，外界關注如何確立大陸未來經濟發展方向。中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊昨（27）日表示，十五五規劃面對大陸產業反內捲問題，強調新質生產力的創新如果未能帶動新需求，恐演化另一種高科技內捲。

劉孟俊表示，十五五（2026-2030年）是中國大陸進入制度轉型與治理現代化的關鍵節點。該規劃帶來幾個政治訊號：一是強調質的有效提升，量的合理增長；二是新質生產力；三是大陸面對內需不振，因此「共同富裕」議題依然重要。另外「制度型開放」成為關鍵字，在歐美科技圍堵，「全球南方」成為制度輸出重要戰場。

劉孟俊說，過去大陸經濟不好就擴大投資，但大陸資本生產力逐年遞減，投資太多，會導致產出過剩、內捲壓力過大，進而導致低價出口。新質生產力是科技驅動的反內捲路線，希望從增量競爭走向結構韌性，但創新如果未能帶動新需求，可能也會再造成新的內捲。

「開放」也是大陸經濟長期以來備受關注的關鍵字，政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯認為，十五五規劃強調大陸國內經濟韌性建構，開放重要性相對不高，但不會不提，只是概念不一樣。過去開放為發展，因此無限度開放，這次開放不單純開放市場，而是強調高水平、制度型開放，意味要有制度型對接，除標準要與國際一致，甚至有機會設定國際標準，以開放促改革、促發展。

曾偉峯預判十五五規劃可能帶來四衝擊：一是政企關係上會往有為政府傾斜，「國進民退」現象更明顯；二是在新質生產力引領下，教育不是單純民生，而是科技自立自強展略資源；三是社會治理上會進行預防性風險，且運用更多科技治理，比如大數據等；四是社會分配結構上，有為政府會引導資源流向共同富裕領域。

經濟發展 共同富裕 關係

延伸閱讀

「北京涉台做了近乎革命性變革」 張五岳：未來數月是兩岸交流機遇期

蔣萬安推「校校有公托」...藍綠白樂見籲配套 專家憂排擠效應

中國「十五五」規劃 分析：國進民退會更明顯

連辦「台灣光復紀念日」活動 陸強化「必然統一」說服力

相關新聞

去產能效應…陸工業利潤大增 凸顯改善虧損企業政策奏效

大陸國家統計局昨（27）日公布最新經濟數據報喜，今年1-9月規模以上工業企業利潤人民幣5.37兆元，年增3.2%，增速較...

十五五規劃 拚新質生產力創新 專家：怕引發大陸高科技內捲

中共20大四中全會日前通過十五五規劃建議，外界關注如何確立大陸未來經濟發展方向。中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊昨（2...

廣交會耶誕訂單旺 歐洲扮主力

「我喜歡這些設計，還有品質，我們覺得不錯。我們與中國企業對接順利。」義大利採購商尼科拉・文特里切利（Nicola Ven...

大陸林草業 4支柱產值逾兆

森林是陸地生態的主體，要推動森林水庫、錢庫、糧庫、碳庫更好聯動。26日，大陸全國人大常委會執法檢查組關於檢查森林法實施情...

北京數位經濟產業 前3季新機構增46%

據北京市市場監督管理局27日消息，今年前3季度，北京市新設機構數量（以統一社會信用代碼新賦碼量計算）達27.81萬戶，同...

拆牆鬆綁 港府加速北都發展

香港特區政府財政司司長陳茂波26日發表網誌文章稱，香港將以中共廿屆四中全會精神為指導，更積極主動對接大陸國家發展戰略和融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。