十五五規劃 拚新質生產力創新 專家：怕引發大陸高科技內捲

中共20大四中全會日前通過十五五規劃建議，外界關注如何確立大陸未來經濟發展方向。中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊昨（27）日表示，十五五規劃面對大陸產業反內捲問題，強調新質生產力的創新如果未能帶動新需求，恐演化另一種高科技內捲。

劉孟俊表示，十五五（2026-2030年）是中國大陸進入制度轉型與治理現代化的關鍵節點。該規劃帶來幾個政治訊號：一是強調質的有效提升，量的合理增長；二是新質生產力；三是大陸面對內需不振，因此「共同富裕」議題依然重要。另外「制度型開放」成為關鍵字，在歐美科技圍堵，「全球南方」成為制度輸出重要戰場。

劉孟俊說，過去大陸經濟不好就擴大投資，但大陸資本生產力逐年遞減，投資太多，會導致產出過剩、內捲壓力過大，進而導致低價出口。新質生產力是科技驅動的反內捲路線，希望從增量競爭走向結構韌性，但創新如果未能帶動新需求，可能也會再造成新的內捲。

「開放」也是大陸經濟長期以來備受關注的關鍵字，政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯認為，十五五規劃強調大陸國內經濟韌性建構，開放重要性相對不高，但不會不提，只是概念不一樣。過去開放為發展，因此無限度開放，這次開放不單純開放市場，而是強調高水平、制度型開放，意味要有制度型對接，除標準要與國際一致，甚至有機會設定國際標準，以開放促改革、促發展。

曾偉峯預判十五五規劃可能帶來四衝擊：一是政企關係上會往有為政府傾斜，「國進民退」現象更明顯；二是在新質生產力引領下，教育不是單純民生，而是科技自立自強展略資源；三是社會治理上會進行預防性風險，且運用更多科技治理，比如大數據等；四是社會分配結構上，有為政府會引導資源流向共同富裕領域。