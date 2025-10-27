陸央行將實施信用救濟 有條件免去貸款違約訊息

快訊

中央社／ 台北27日電

中國人民銀行行長潘功勝今天表示，過去幾年受疫情等不可抗力影響，中國一些民眾發生債務逾期，信用記錄持續影響其經濟生活。人行明年初擬實施一次性個人信用救濟政策，對疫情以來違約在一定金額以下、且已歸還貸款者的違約訊息不予顯示。

此外，中國金融監管總局局長李雲澤今天同時表示，該局將穩妥有序推進中國中小金融機構兼併重組、「減量提質」。

「2025金融街論壇年會」今天在北京舉行，中國財經高層官員紛紛與會並作政策宣示。綜合財聯社及人民網報導，潘功勝及李雲澤分別在會中作上述表示。

潘功勝說，人行正研究實施支持「個人修復信用」的政策措施。由人行運作的徵信系統，是中國一項重要的金融基礎設施，對企業和個人的金融違約行為進行記錄，並供金融機構在開展業務時進行查詢和風險評估，20多年來對中國社會信用體系建設、防範金融風險發揮了重要作用。

他提到，根據中國「徵信業管理條例」，徵信系統中的違約記錄存續期為5年。而過去幾年，受COVID-19疫情等不可抗力影響，「一些個人」發生了債務逾期，雖然事後全額償還，但相關信用記錄仍持續影響其經濟生活。

潘功勝說，為幫助這些「個人」加快修復信用記錄，同時發揮違約信用記錄的約束效力，人行正在研究實施「一次性的個人信用救濟政策」，對疫情以來違約在一定金額以下、且已歸還貸款的個人違約訊息，將在徵信系統中不予展示。

他提到，這項措施將在履行相關程序後，由人行會同金融機構進行必要的技術準備，計劃在2026年初執行。

另一方面，李雲澤說，中國金融監管總局將堅定履行防風險首位主責，積極「識變、應變、求變」，牢牢守住不發生系統性金融風險底線。築牢風險防護堅固屏障，鞏固風險處置成果，穩妥有序推進中小金融機構兼併重組、「減量提質」。

李雲澤提到，該局還將加大不良資產處置和資本補充力度，豐富處置資源和手段，保障金融體系穩健運行；並加快構建與房地產發展新模式相適應的融資制度，助力化解地方政府債務風險。

他說，中國金融監管總局將持續提升金融監管效率，加快金融法律和監管規制「立改廢釋」（法律制定、修改完善、廢止過時法規、法律解釋），健全導向鮮明、精準有效、分級分類監管政策；且強化科技賦能，優化資源配置，為「五大監管」（指機構、行為、功能、穿透式、持續監管）提供有力支撐。

金融風險 信用

