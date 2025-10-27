快訊

中職／兄弟絕境尋獲陳俊秀馬上建功 首局3分秒破系列賽新高

男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母哽咽：家裡不缺錢為何要搶？

歐盟理事會主席柯斯塔見李強 關切稀土出口管制

中央社／ 布魯塞爾27日專電

歐盟理事會主席柯斯塔與中國國務院總理李強在吉隆坡會晤。柯斯塔關切中國擴大關鍵原料及相關商品的出口管制，並稱歐盟將持續加大對俄羅斯的壓力，同時盼中國能協助結束俄烏戰爭

第47屆東協峰會正在吉隆坡舉行，歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）在峰會期間與中國國務院總理李強會晤。

根據歐盟理事會發布的會後聲明，兩人就歐中雙邊關係、多邊與全球議題進行討論。柯斯塔在會中重申歐盟非常重視與中國建立建設性且穩定的關係，並願意加強合作，共同應對全球性挑戰。

面對近期的貿易議題與國際議題，柯斯塔表達擔憂。

柯斯塔關切中國擴大關鍵原料、相關商品與技術出口的管制，敦促中國應盡快恢復順暢、可靠且可預測的供應鏈。

對於俄烏戰爭，柯斯塔表示，這場戰爭對歐盟而言，是攸關生存的安全威脅，將持續加強對俄羅斯的壓力，並盼中國能協助結束這場戰爭。

他在會晤時也表達，有必要在歐中峰會後取得具體進展，特別是在重新平衡貿易與經濟關係方面。

俄烏戰爭 歐盟 關係

延伸閱讀

歐盟將擬新計劃 減少對中國稀土的依賴

新加坡總理黃循財會李強 重申挺一中政策

中星總理對話 維護自由貿易 重申支持多邊主義

李強訪新加坡簽署八項協議 推綠色數位航運走廊

相關新聞

余永定：十五五應效仿2008年再推新一輪振興經濟計畫

中國人民銀行（大陸央行）前顧問余永定受訪時建議，中國政府參考2008年的做法，在「十五五」時期再推出新一輪振興經濟計畫。...

固態、半固態分不清…傳陸擬將半固態電池統稱「固液電池」

近年固態電池議題正熱門，許多公司也不斷釋出技術進展以尋求資本青睞。近期有消息稱，陸方為防止市場把半固態電池和固態電池混淆...

美中談判利多帶動中國股市上漲 滬指直逼4000點

美中貿易談判昨天結束，中國A股三大指數今天震盪走高。終場滬指放量上漲1.18%，盤中最高衝至3999.07點，創10年新...

李強喊話東協日韓：維護自由貿易、深化電動車等合作

中國國務院總理李強今天在吉隆坡出席第28次東協與中日韓領導人會議時說，與會國家應共同維護自由貿易和多邊貿易體制，反對各種...

李強見歐盟理事會主席：盼歐方為中企提供非歧視環境

新華社報導，當地時間27日，中國國務院總理李強在馬來西亞吉隆坡會見歐盟理事會主席柯斯塔。李強表示，中方願與歐方繼續把合作...

中國「十五五」規劃 分析：國進民退會更明顯

中共20屆四中全會23日落幕。學者分析，「十五五」規劃的政企關係更強調「有為政府」，政府會在「高質量發展」中扮演領導者角...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。