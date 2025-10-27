歐盟理事會主席柯斯塔見李強 關切稀土出口管制

歐盟理事會主席柯斯塔與中國國務院總理李強在吉隆坡會晤。柯斯塔關切中國擴大關鍵原料及相關商品的出口管制，並稱歐盟將持續加大對俄羅斯的壓力，同時盼中國能協助結束俄烏戰爭。

第47屆東協峰會正在吉隆坡舉行，歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）在峰會期間與中國國務院總理李強會晤。

根據歐盟理事會發布的會後聲明，兩人就歐中雙邊關係、多邊與全球議題進行討論。柯斯塔在會中重申歐盟非常重視與中國建立建設性且穩定的關係，並願意加強合作，共同應對全球性挑戰。

面對近期的貿易議題與國際議題，柯斯塔表達擔憂。

柯斯塔關切中國擴大關鍵原料、相關商品與技術出口的管制，敦促中國應盡快恢復順暢、可靠且可預測的供應鏈。

對於俄烏戰爭，柯斯塔表示，這場戰爭對歐盟而言，是攸關生存的安全威脅，將持續加強對俄羅斯的壓力，並盼中國能協助結束這場戰爭。

他在會晤時也表達，有必要在歐中峰會後取得具體進展，特別是在重新平衡貿易與經濟關係方面。