余永定：十五五應效仿2008年再推新一輪振興經濟計畫

中國人民銀行（大陸央行）前顧問余永定受訪時建議，中國政府參考2008年的做法，在「十五五」時期再推出新一輪振興經濟計畫。他說，在中國經濟增速放緩的大背景下，現有直接刺激消費需求的措施效果有限，應讓投資在拉動經濟中發揮更大作用。

彭博社星期一（10月27日）刊發中國央行貨幣政策委員會前委員余永定在上海外灘年會期間的訪談內容。本屆上海外灘年會10月23日至25日舉行。

余永定指出，「在需求不足的情況下，基礎設施投資對經濟增長的刺激效果立竿見影。直接刺激消費需求的措施有一定成效，但在收入增速緩慢、不如預期、資產價格下跌的情況下，這些措施的收效有限。即便顯著加大這些措施的執行力度，恐怕仍難以彌補總需求的不足。」

官方數據顯示，中國前三季GDP增速略高於預期，大陸國家統計局稱前三季度經濟增長為實現全年主要目標「奠定了堅實基礎」，但長期經濟仍存隱憂。9月工業生產者出廠價格（PPI）連續第36個月下降；消費疲軟的同時投資下滑勢頭加劇，前九個月固定資產投資出現了自2020年以來的首次萎縮。

在2008年全球金融危機後，中國推出了四兆元人民幣振興經濟計畫，各地政府相應推出措施加大基建投資。上述投資金額占中國當時GDP的12%。按現價計算，新一輪投資金額預計將達16兆元人民幣。

余永定認為，中國基建投資遠未飽和。根據中國金融四十人論壇研究團隊今年初的測算，未來五年中國至少還有約31兆元的增量公共投資空間。

目前更多經濟學家建議消費應成為中國經濟增長的新動力。摩根士丹利亞洲區前主席斯蒂芬·羅奇稱，中國必須力爭未來10年實現消費佔經濟總量的半壁江山。

中國央行貨幣政策委員會委員黃益平在上海外灘峰會期間接受採訪時表示，投資和消費都很重要，不過當前中國經濟已面對較大的過剩產能壓力，後面拉動經濟增長「要平衡投資和消費」。