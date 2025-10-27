美中談判利多帶動中國股市上漲 滬指直逼4000點

快訊

中央社／ 上海27日電
美中貿易談判昨天結束，中國A股三大指數今天震盪走高。（新華社）

美中貿易談判昨天結束，中國A股三大指數今天震盪走高。終場滬指放量上漲1.18%，盤中最高衝至3999.07點，創10年新高；深證成指漲1.51%，創業板指漲1.98%。滬深兩市成交額人民幣2.34兆元（約新台幣10兆元），成交量明顯放大。

綜合陸媒第一財經、證券時報報導，今日早盤，A股三大指數同步開高。終場上證指數收3996.94點，上漲1.18%，盤中最高觸及3999.07點，逼近4000點大關，創2015年8月以來新高；深證成指收13489.4點，上漲1.51%，創業板指收3234.45點，上漲1.98%。

A股成交量也明顯放大，滬深兩市成交額2.34兆元，較上一個交易日放大3659億。全市場上漲個股超過3300檔。其中存儲晶片概念股多檔漲停，消費電子、CPO（共同封裝光學）、電路板概念漲勢強勁。

市場人士認為，中美貿易談判、政策配套等消息偏向正面，工業利潤繼續大幅成長，光阻劑領域有所突破，都讓市場氣氛偏多。

第一財經引述博大資本行政總裁溫天納表示，此次股市反彈主要受兩大因素驅動：其一，中美貿易爭端出現緩和跡象，雙方就未來協議釋放積極訊號，形成正面預期；其二，上週傳遞的政策訊息整體偏暖，加上第4季一系列經濟穩定措施即將陸續推出，對市場信心構成顯著支撐。

光大證券國際策略師伍禮賢向第一財經表示，今天A股的表現比較強勁，受到了中美談判釋放利多消息推動。上週A股已經創下近10年新高，預計在短期還是表現強勁的情況之下有機會挑戰更高水準。

證券時報引述中信建投證券指出，近期中美關係釋放一系列緩和訊號，海外市場風險偏好有所修復。「十五五」規劃建議出爐，短期來看，政策明確性有望提升市場風險偏好；中長期而言，「十五五」規劃勾勒的現代化產業體系藍圖為A股提供了清晰的增長路徑，有望通過技術突破與產業升級夯實牛市基礎。

