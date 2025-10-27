李強喊話東協日韓：維護自由貿易、深化電動車等合作

中國國務院總理李強今天在吉隆坡出席第28次東協與中日韓領導人會議時說，與會國家應共同維護自由貿易和多邊貿易體制，反對各種形式的保護主義。中方願與各方繼續深化數位經濟、電動汽車、清潔能源等合作，攜手搶抓發展先機。

第28次「東協與中日韓領導人會議」（前稱「東協10+3峰會」）今天在馬來西亞吉隆坡登場，東協11國領袖與日本首相高市早苗、韓國總統李在明及李強共同出席。

新華社報導，李強表示，受國際經貿格局複雜變化影響，東亞經濟面臨的困難挑戰增多，發展的不穩定不確定性明顯上升。而開放合作是與會國家在實踐中探索和沉澱下來的寶貴經驗，應當倍加珍惜、始終堅持，讓它持續成為東亞經濟的顯著優勢和致勝法寶。

李強說，東亞奇蹟「不是過去時，而是進行時」。中方願與各方加強發展戰略對接，堅持開放合作，持續釋放經濟潛力，開拓更廣闊發展空間。

根據報導，李強提出3點建議。一是「營造有利於地區發展的良好環境」。與會各國應全力守護東亞來之不易的和平穩定局面，堅持透過對話協商妥善解決分歧，共同維護自由貿易和多邊貿易體制，反對各種形式的保護主義，不斷推進區域經濟一體化進程。

二是「深化產業鏈供應鏈協同合作」。與會各國應更好發揮各自所長，進一步促進對接合作，提升分工協作水平，提高要素流通效率。中方願與各方共同落實好會議發表的關於加強區域經濟金融合作的聲明，推進財金、經貿、糧食安全等務實合作，打造更多合作亮點和增長點。

三是「共同培育壯大發展新動能」。與會各國應更大力度支持科技創新，展開聯合科技攻關，不斷增強「從0到1」的創新能力，提升「從1到N」的迭代效率，加強對發展的創新驅動。中方願與各方繼續深化數位經濟、電動汽車、清潔能源等合作，攜手搶抓發展先機。

報導提到，這場會議發表了題為「東盟（東協）與中日韓領導人關於加強區域經濟金融合作的聲明」的文件。