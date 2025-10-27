快訊

議長張峻怒踹桌影片曝光！嗆「欺負光復人」 傅崐萁喊告

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

李強喊話東協日韓：維護自由貿易、深化電動車等合作

中央社／ 台北27日電

中國國務院總理李強今天在吉隆坡出席第28次東協與中日韓領導人會議時說，與會國家應共同維護自由貿易和多邊貿易體制，反對各種形式的保護主義。中方願與各方繼續深化數位經濟、電動汽車、清潔能源等合作，攜手搶抓發展先機。

第28次「東協與中日韓領導人會議」（前稱「東協10+3峰會」）今天在馬來西亞吉隆坡登場，東協11國領袖與日本首相高市早苗、韓國總統李在明及李強共同出席。

新華社報導，李強表示，受國際經貿格局複雜變化影響，東亞經濟面臨的困難挑戰增多，發展的不穩定不確定性明顯上升。而開放合作是與會國家在實踐中探索和沉澱下來的寶貴經驗，應當倍加珍惜、始終堅持，讓它持續成為東亞經濟的顯著優勢和致勝法寶。

李強說，東亞奇蹟「不是過去時，而是進行時」。中方願與各方加強發展戰略對接，堅持開放合作，持續釋放經濟潛力，開拓更廣闊發展空間。

根據報導，李強提出3點建議。一是「營造有利於地區發展的良好環境」。與會各國應全力守護東亞來之不易的和平穩定局面，堅持透過對話協商妥善解決分歧，共同維護自由貿易和多邊貿易體制，反對各種形式的保護主義，不斷推進區域經濟一體化進程。

二是「深化產業鏈供應鏈協同合作」。與會各國應更好發揮各自所長，進一步促進對接合作，提升分工協作水平，提高要素流通效率。中方願與各方共同落實好會議發表的關於加強區域經濟金融合作的聲明，推進財金、經貿、糧食安全等務實合作，打造更多合作亮點和增長點。

三是「共同培育壯大發展新動能」。與會各國應更大力度支持科技創新，展開聯合科技攻關，不斷增強「從0到1」的創新能力，提升「從1到N」的迭代效率，加強對發展的創新驅動。中方願與各方繼續深化數位經濟、電動汽車、清潔能源等合作，攜手搶抓發展先機。

報導提到，這場會議發表了題為「東盟（東協）與中日韓領導人關於加強區域經濟金融合作的聲明」的文件。

李強 東協

延伸閱讀

新加坡總理黃循財會李強 重申挺一中政策

中星總理對話 維護自由貿易 重申支持多邊主義

李強訪新加坡簽署八項協議 推綠色數位航運走廊

陸總理7年來首訪！李強預計10月下旬赴新加坡訪問

相關新聞

歐盟將擬新計劃 減少對中國稀土的依賴

歐盟執委會主席范德賴恩上周六（25日）表示，歐盟正在制定一項新計劃，以降低對中國大陸關鍵原料的依賴，她同時批評中國政府擴...

美中談判利多帶動中國股市上漲 滬指直逼4000點

美中貿易談判昨天結束，中國A股三大指數今天震盪走高。終場滬指放量上漲1.18%，盤中最高衝至3999.07點，創10年新...

李強見歐盟理事會主席：盼歐方為中企提供非歧視環境

新華社報導，當地時間27日，中國國務院總理李強在馬來西亞吉隆坡會見歐盟理事會主席柯斯塔。李強表示，中方願與歐方繼續把合作...

中國「十五五」規劃 分析：國進民退會更明顯

中共20屆四中全會23日落幕。學者分析，「十五五」規劃的政企關係更強調「有為政府」，政府會在「高質量發展」中扮演領導者角...

十五五強調新質生產力 學者：若未帶動需求高科技恐內捲

中共二十大四中全會日前通過十五五規劃建議，外界關注如何確立大陸未來經濟發展方向。中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊27日...

香港美酒佳餚巡禮丁財旺 商戶生意多兩成

香港旅遊發展局在中環海濱舉辦的香港美酒佳餚巡禮26日晚結束，四天活動吸引約16.3萬人次進場，每日平均入場人次比去年增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。