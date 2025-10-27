李強見歐盟理事會主席：盼歐方為中企提供非歧視環境

新華社報導，當地時間27日，中國國務院總理李強在馬來西亞吉隆坡會見歐盟理事會主席柯斯塔。李強表示，中方願與歐方繼續把合作蛋糕做大，希望歐方為中國赴歐企業提供非歧視的營商環境。

新華社報導，李強表示，當前中歐關係發展既面臨機遇，也存在一些挑戰。雙方應當把穩中歐關係發展的正確方向，打牢築實政治互信的基礎，把雙方共識進一步落到實處。

李強指出，中方願與歐方繼續把合作蛋糕做大，推動中歐貿易優化平衡發展，擴大相互開放，在綠色、數位、科技創新、產業鏈供應鏈等領域打造更多合作新增長點，實現高水平的互利共贏。同時在平等、尊重的基礎上，通過對話協商、互諒互讓，推動解決中歐經貿合作中存在的問題。

李強表示，希望歐方為中國赴歐企業提供公平、公正、非歧視的營商環境，也希望歐盟機構為中歐關係發展發揮積極作用。

據中方訊息，柯斯塔（Antonio Costa）表示，歐盟願與中方保持高層交往，加強各領域各層級對話溝通，增進互信，妥善處理彼此關切，促進務實合作。歐方願與中方進一步加強溝通協調，維護多邊主義，共同應對氣候變化等全球性挑戰。

荷蘭與中國近日爆發安世半導體主導權之戰，荷蘭政府9月30日起凍結中國聞泰科技荷蘭子公司安世半導體控制權1年。中國商務部隨即對安世半導體中國區及其分銷商的產品實施出口管制。

中國此前宣布會擴大對稀土的出口管制，歐盟曾表示會考慮採取反制措施。