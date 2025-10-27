快訊

議長張峻怒踹桌影片曝光！嗆「欺負光復人」 傅崐萁喊告

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

聽新聞
0:00 / 0:00

李強見歐盟理事會主席：盼歐方為中企提供非歧視環境

中央社／ 台北27日電
當地時間10月27日，國務院總理李強在馬來西亞吉隆坡會見澳大利亞總理阿爾巴尼斯。新華社
當地時間10月27日，國務院總理李強在馬來西亞吉隆坡會見澳大利亞總理阿爾巴尼斯。新華社

新華社報導，當地時間27日，中國國務院總理李強在馬來西亞吉隆坡會見歐盟理事會主席柯斯塔。李強表示，中方願與歐方繼續把合作蛋糕做大，希望歐方為中國赴歐企業提供非歧視的營商環境。

新華社報導，李強表示，當前中歐關係發展既面臨機遇，也存在一些挑戰。雙方應當把穩中歐關係發展的正確方向，打牢築實政治互信的基礎，把雙方共識進一步落到實處。

李強指出，中方願與歐方繼續把合作蛋糕做大，推動中歐貿易優化平衡發展，擴大相互開放，在綠色、數位、科技創新、產業鏈供應鏈等領域打造更多合作新增長點，實現高水平的互利共贏。同時在平等、尊重的基礎上，通過對話協商、互諒互讓，推動解決中歐經貿合作中存在的問題。

李強表示，希望歐方為中國赴歐企業提供公平、公正、非歧視的營商環境，也希望歐盟機構為中歐關係發展發揮積極作用。

據中方訊息，柯斯塔（Antonio Costa）表示，歐盟願與中方保持高層交往，加強各領域各層級對話溝通，增進互信，妥善處理彼此關切，促進務實合作。歐方願與中方進一步加強溝通協調，維護多邊主義，共同應對氣候變化等全球性挑戰。

荷蘭與中國近日爆發安世半導體主導權之戰，荷蘭政府9月30日起凍結中國聞泰科技荷蘭子公司安世半導體控制權1年。中國商務部隨即對安世半導體中國區及其分銷商的產品實施出口管制。

中國此前宣布會擴大對稀土的出口管制，歐盟曾表示會考慮採取反制措施。

中方 李強 歐盟

延伸閱讀

新加坡總理黃循財會李強 重申挺一中政策

中星總理對話 維護自由貿易 重申支持多邊主義

李強訪新加坡簽署八項協議 推綠色數位航運走廊

陸總理7年來首訪！李強預計10月下旬赴新加坡訪問

相關新聞

歐盟將擬新計劃 減少對中國稀土的依賴

歐盟執委會主席范德賴恩上周六（25日）表示，歐盟正在制定一項新計劃，以降低對中國大陸關鍵原料的依賴，她同時批評中國政府擴...

美中談判利多帶動中國股市上漲 滬指直逼4000點

美中貿易談判昨天結束，中國A股三大指數今天震盪走高。終場滬指放量上漲1.18%，盤中最高衝至3999.07點，創10年新...

李強見歐盟理事會主席：盼歐方為中企提供非歧視環境

新華社報導，當地時間27日，中國國務院總理李強在馬來西亞吉隆坡會見歐盟理事會主席柯斯塔。李強表示，中方願與歐方繼續把合作...

中國「十五五」規劃 分析：國進民退會更明顯

中共20屆四中全會23日落幕。學者分析，「十五五」規劃的政企關係更強調「有為政府」，政府會在「高質量發展」中扮演領導者角...

十五五強調新質生產力 學者：若未帶動需求高科技恐內捲

中共二十大四中全會日前通過十五五規劃建議，外界關注如何確立大陸未來經濟發展方向。中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊27日...

香港美酒佳餚巡禮丁財旺 商戶生意多兩成

香港旅遊發展局在中環海濱舉辦的香港美酒佳餚巡禮26日晚結束，四天活動吸引約16.3萬人次進場，每日平均入場人次比去年增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。