中國「十五五」規劃 分析：國進民退會更明顯

中共20屆四中全會23日落幕。學者分析，「十五五」規劃的政企關係更強調「有為政府」，政府會在「高質量發展」中扮演領導者角色，預估「國進民退」現象會更明顯。而「開放」的意涵也與過去不同，變成深化改革的一部分。

政大國關中心今天舉辦「解讀中共二十屆四中全會與紀念台灣光復八十週年」座談會，「十五五」規劃（第15個五年規劃，2026至2030年）是會中討論的重點之一。

政大國關中心副研究員曾偉峯分析，中共總書記習近平上台以來歷經「十三五」規劃到「十五五」規劃，其中「十四五」規劃是面對解決疫情的問題，而「十三五」與「十五五」規劃才是實踐習近平的理念，且相比起來，「十五五」規劃更強調國內經濟的建構。

這次四中全會公報提到穩就業、穩企業、穩預期、穩市場、穩住經濟基本盤，沒有了「穩外貿」與「穩外資」；「六個堅持」為堅持黨的全面領導、堅持人民至上、堅持高質量發展、堅持全面深化改革、堅持有效市場和有為政府相結合、堅持統籌發展和安全，沒有提「堅持開放」。

曾偉峯提到，「十三五」與「十四五」規劃的「改革」與「開放」同等重要，但這次的「十五五」規劃當中，「開放」比重沒那麼大，「改革」比較重要。

他進一步表示，現在「開放」的概念也與以往傳統的不一樣，現在是擴大高水平開放、制度型開放，與以往傳統的無限度開放，即「不管黑貓白貓，能抓到老鼠的都是好貓」不同，現在是不只要黑貓白貓，還要「好貓」。

他解釋，中國的開放不會是單純開放市場，而是制度型對接，中國標準會與國際一致，甚至在標準上設定自身的標準，「開放」轉變為深化改革的一部分。

落實到即將登場的「川習會」上，曾偉峯認為，這次公報釋出一些談判立場訊號，即中國認為有能力與決心走自己的路，發展科技自強。而中國的制度型開放，不再是單純因應美國壓力進行的開放，而是會在談判上進行一些條件。

對於這些措施如何影響國家與社會關係，他表示，政企關係會朝向「有為政府」。「十四五」規劃強調有效市場，「十五五」強調有為政府，政府會在「高質量發展」上扮演戰略領導者角色，「國進民退」現象會更為明顯。

在社會關係上，公報提及，要「確保社會生機勃勃又井然有序」。曾偉峯表示，應可更多觀察到中共用新科技、大數據技術進行社會治理。

師範大學公民教育與活動領導學系教授兼主任黃信豪指出，「十五五」規劃的的本質是經濟發展是方法，鞏固政治安全才是目標。

黃信豪認為，「十五五」規劃強調生產鏈、製造鏈的安全，避免對外依賴，顯示面臨外部壓力下，建構某種自我生存模式的企圖。而儘管公報重提「堅持經濟建設為中心」，但這可能只是安撫外資與人心，與中共前領導人鄧小平所提的還是有所差別。

中華經濟研究院第一所研究員兼所長劉孟俊分析，四中全會傳遞3項政治訊號，包含強調「質的有效提升，量的合理增長」；以「新質生產力」引領高品質發展；維持「共同富裕」、「制度型開放」政策延續性化。

他預估，「十五五」規劃會是反內捲規劃，因為以往的「加總式成長」失靈，預計未來政策對策將是轉向「投資於人」，強化教育、技能與社保。