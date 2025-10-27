歐盟將擬新計劃 減少對中國稀土的依賴

歐盟執委會主席范德賴恩上周六（25日）表示，歐盟正在制定一項新計劃，以降低對中國大陸關鍵原料的依賴，她同時批評中國政府擴大對稀土出口的限制。

據路透報導，范德賴恩表示，歐盟將尋求加快與澳洲、加拿大、智利、格陵蘭、哈薩克、烏茲別克和烏克蘭等國在關鍵原材料的合作。她說，該計劃還將包括加大力度在歐洲銷售的產品中回收關鍵原材料。

她表示，該計劃名為RESourceEU，類似歐盟在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，為減少對俄羅斯能源的依賴而制定的REPowerEU計劃。目標是確保歐洲工業在短期、中期和長期內都能獲得關鍵原材料的替代來源。

10月9日，中國對稀土和電池材料實施出口限制。西方國家和分析人士認為，增加限制是中國對美國徵收貿易關稅的回應。但范德賴恩表示，這也對歐洲的汽車、國防、航空航天、人工智能晶片和數據中心等工業領域產生了巨大影響。

她說，「短期內，我們集中精力與中國官員一起尋找解決方案。但我們已準備好在必要時使用我們工具箱中的所有工具來應對。」

歐洲理事會主席科柯斯塔27日則稱，他向中國大陸總理李強表達了對北京擴大關鍵原材料出口管制的強烈關切。

路透指出，柯斯塔在馬來西亞出席東協峰會期間與李強會晤後發表聲明，並作出上述表示。他還表達了歐盟希望中國協助結束俄烏戰爭的期望。

美國早前擴大部分技術管制，對進入美國港口的中國船舶徵收額外費用。中國採取反制措施，10月9日宣布擴大稀土出口管制範圍和力度，震驚全球市場，各國政府競相尋找替代供應。

歐盟委員會貿易和經濟安全專員謝夫喬維奇10月21日曾與大陸商務部部長王文濤視訊通話。

謝夫喬維奇在法國斯特拉斯堡的歐洲議會向媒體透露，已邀請中國官員未來數日前往布魯塞爾，就稀土出口管制尋找緊急解決方案，王文濤已接受了邀請。謝夫喬維奇稱這些出口管制措施「毫無道理且有害無益」，他也表明歐盟無意讓事態升級。