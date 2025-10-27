快訊

滬指逼近4,000點 再創年內新高

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
27日大陸股市開盤走揚，早盤滬指一度逼近4,000點。（中新社）
27日大陸股市開盤走揚，早盤滬指一度逼近4,000點。（中新社）

受中美經貿磋商進展提振市場情緒，以及宏觀經濟數據向好影響，27日大陸A股全線爆發，滬指一度漲逾1%，逼近4000點，再創年內新高。

據香港經濟日報報導，截至午間收市，滬指漲1.04%，深成指漲1.26%，創業板指漲1.54%。滬深京三市半日成交額人民幣1兆5,760億元，較前一交易日放量3,367億元。全市場超過3700檔個股上漲。

類股方面，鋼鐵、小金屬、豬肉、可控核聚變、福建、存儲晶片漲幅居前；風電設備、遊戲、深圳、國資雲等類股跌幅居前。

大陸國家統計局最新公布數據顯示，今年9月，規模以上工業企業利潤較去年同期增長21.6%。展望後市，有券商機構認為，市場有望維持強勢表現，一方面大陸官方新一輪政策部署有望提振市場信心；另一方面，美國聯準會10月可望繼續降息，市場風險偏好或將抬升。整體來看，多重利好因素有望支持市場短期內維持強勢表現。

另，據香港信報報導，中美在馬來西亞吉隆坡舉行新一輪經貿磋商，雙方就貿易等議題形成初步共識，大陸27日股市開市就造好。

