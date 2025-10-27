大陸9月工業利潤年增21.6% 創近2年新高

中國經濟出現正面訊號。大陸國家統計局27日公布，今年1至9月全國規模以上工業企業利潤總額按年增長3.2%；9月單月，利潤增長率更高達21.6%，再創2023年11月以來新高。

根據大陸國家統計局網站消息，今年前九個月，大陸國有控股企業利潤總額按年降0.3%；股份制企業利潤總額增2.8%；外商及港澳台投資企業利潤總額增4.9%；私營企業利潤總額增5.1%。

期內，採礦業利潤總額按年降29.3%；製造業利潤總額增9.9%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤總額增10.3%。

1至8月工業利潤增長0.9%，扭轉了自5月以來累計增速持續下降態勢；8月單月利潤按年由負轉正、增長20.4%，創2023年11月以來最高水平。

今年前九個月，大陸規模以上工業企業實現營業收入達人民幣102.08兆元，按年增長2.4%；利潤率為5.26%，提高0.04個百分點。

9月底，規模以上工業企業資產總計達人民幣186.27兆元，按年增長5%；負債合計107.96兆元，增長5.2%；資產負債率為58%，上升0.1個百分點。