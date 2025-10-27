中國9月工業企業利潤年增21.6% 連2個月成長

中國國家統計局最新統計資料顯示，9月規模以上工業企業利潤年增21.6%，已連續2個月成長。今年前3季，規模以上工業企業利潤年增3.2%，呈現加速恢復態勢。官方指出，在經濟發展面臨壓力的背景下，要持續擴大內需。

中國國家統計局27日上午發布規模以上工業企業利潤最新統計資料。

統計資料顯示，9月規模以上工業企業利潤年增21.6%，較8月成長1.2個百分點，連續2個月成長，再創2023年11月以來最高成長。

今年前3季，規模以上工業企業利潤年增3.2%，中國國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀，此為去年8月份以來各月累計最高增速，較1至8月份成長2.3個百分點，呈現加速恢復態勢。

于衛寧表示，1至9月份，各地區各部門認真落實更加積極有為宏觀政策，培育壯大新經濟增長點，高技術製造業、裝備製造業等新質生產力較快增長，疊加低基數效應影響，規模以上工業企業利潤增速繼續回升。

于衛寧指出，下階段，在外部環境複雜演變、經濟發展仍面臨壓力的背景下，要持續用力擴大內需、做強國內大循環，促進國內國際雙循環，進一步激發市場活力、提振發展預期，推動工業經濟平穩健康發展。

據中國國家統計局定義，規模以上工業企業所指為年主營業務收入為人民幣2000萬元以上工業法人單位。