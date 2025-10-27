豫台經貿洽談會 聚焦智慧製造

2025豫台經貿洽談會暨兩岸智慧裝備製造對接活動，日前在河南鄭州登場。340餘名海峽兩岸嘉賓匯聚一堂，聚焦「智慧製造融合未來」主題，探討先進製造業、大健康產業、電子資訊、現代科技、數位經濟、綠色低碳等領域發展。全面了解河南在推動特色產業項目建設、加快培育新質生產力，推動高品質發展方面的成效亮點，共商豫台經貿合作，共促兩岸融合發展。

大陸國台辦副主任潘賢掌致詞表示，豫台經貿洽談會聚焦發展前沿，突出技術特色，推動產業對接取得積極成果，已成為中部地區重要的兩岸經貿交流平台。河南區位優勢突出，產業基礎堅實，人才資源豐富，人文底蘊深厚。河南省高度重視豫台交流合作，持續落實各項政策措施，為台企發展營造良好環境。

豫台經貿洽談會自2009年開辦以來，已成為河南對台經貿交流的重要品牌。開幕式上還舉行簽約儀式，總簽約專案39個，金額293.69億元人民幣，投資涉及智慧裝備製造、人工智慧、生物醫藥、電子資訊、新能源汽車配套生產、智慧農業、文旅文創、青年創業等領域。期間還舉辦兩岸青年企業家圓桌對話、兩岸智慧裝備製造等活動，推動豫台經貿合作再上新台階。

會後參觀聚美空港豎屏電影基地。隨著手機觀影成為主流，鄭州致力打造大陸「微短劇創作之都」。位於鄭州航空港區的聚美空港豎屏電影基地，產量驚人，日均接待8個劇組，一部短劇至殺青僅需3至5天。相對於橫店影視城，被業界譽為「豎店」，而鄭州也以驚人速度崛起為微短劇產業新樞紐。

聚美空港基地是由廢棄商場華麗轉身為專業拍攝空間，面積達2萬平方公尺。搭建有家庭、醫院、辦公室、法院等30多個寫實場景，實現劇組「一站式拍攝」。此類改造不僅降低成本，更契合微短劇「輕量化、高效率」製作需求。

鄭州透過「微短劇+」，逐步轉型為數位文創重鎮。以技術驅動、政策護航的產業升級模式，伴隨5G技術普及和全球短劇市場擴張，鄭州「豎店」正開啟百億級微短劇經濟新藍海。