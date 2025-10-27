HICOOL全球創業者峰會 展成果

HICOOL 2025全球創業者峰會日前在京舉行，200專案從139個國家和地區的上萬個創業專案中脫穎而出。位於北京首都國際會展中心的峰會主場館展區總面積達4萬平方米，呈現人工智慧、生物醫藥、積體電路、新能源等前沿領域的最新成果，並營造出沈浸式、互動性、多元化的創新體驗場。

展區內，200個HICOOL 2025全球創業大賽獲獎項目秀出科創硬實力；首次設立的世界一流高校展區，不僅吸引眾多高校，更匯聚知名科技成果轉化機構，讓創新成果與市場資本精準匹配；龍頭科技企業集群展示AR智慧眼鏡、創新藥、具身智慧、量子計算等最新成果。

「我們現在進行的是電磁導航體模穿刺演示，黑色的小球模擬的就是體內的病灶。首先用超聲探頭找到圖像中病灶靶點的最大剖面，然後把穿刺針放在模擬皮膚表面，就可以根據螢幕上的十字游標來調整穿刺針，進行穿刺。」在北京邁迪斯醫療技術有限公司展台，企業自主研發的星耀穿刺導航系統讓原本盲穿或半盲穿的手術過程，變成了全程即時視覺化穿刺，相關產品已在大陸約200家醫院落地。

「我們展出了12個專案，其中藍淩星通團隊的專案拿到了本屆大賽的二等獎。」香港理工大學展台工作人員介紹，該主創團隊為該校畢業生，目前公司已在海澱區落地。「我們希望多多接觸北京的投資者，推動京港兩地人才和專案的合作。」

來自英國的曼徹斯特大學帶來認知機器人實驗室專案，希望開發能夠理解語言、理解環境並與人類進行社交交互的機器人，目前已取得多項研究成果。校方相關負責人表示：「中國有巨大的市場潛力，也有強大的工業產業鏈，我們希望利用HICOOL的機會，把理論和技術在中國落地推廣。」

「叮咚！您的送水小助手已上線。」在他山科技展台，觸覺感知服務機器人能夠精準定位並拿取罐裝飲料，再輕鬆遞交到人手中。「它適用於酒店洗衣房、會務接待等智能交互場景。」展台工作人員介紹，企業自研的人工智慧觸感晶片為機器人提供了高精度的觸覺感知能力，讓機器人能夠執行更加精密的任務。