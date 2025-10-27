多個重點項目 落腳國際醫藥創新公園

根據2025國際生物醫藥產業創新北京論壇上的消息，今年，多個亞洲首個、中國大陸首個重點項目落地北京經濟技術開發區（簡稱北京亦莊）。

中新社報導，上述項目均落地位於北京亦莊的國際醫藥創新公園（BioPark）。其中，強生計畫在BioPark建設亞洲首個科創中心、亞太地區最大醫療器械培訓中心、全球心電生理應用及培訓中心和強生中國數字創新中心；GE醫療擬建立全球第二大醫學裝備研發中心、中國首個影像設備創新孵化器；飛利浦將建設全球第二大全產線的研發中心總部以及中荷-中歐國際學術中心，共建醫師培訓中心；中國生物製藥將建立首個前沿科技創新研發中心。

10月25日，阿斯利康全球研發北京戰略中心正式啟用。該中心是繼阿斯利康全球研發上海戰略中心建立後，阿斯利康在中國建立的第二個全球戰略研發中心，將通過協同合作，引領新藥發現及臨床開發工作，加速創新成果轉化為改變生命的藥物。同時，積極拓展與本地臨床試驗機構、高校及生物科技企業合作。

大會上，BioPark規畫方案正式發布。園區坐落於北京南中軸。根據方案，BioPark將規畫總部集聚區、醫工融合區、研發轉化區、醫藥智造區等四大產業功能區。其中，總部集聚區將聚焦國際醫藥產業交流樞紐，打造國際化高品質商務空間，服務全球頂尖生物醫藥企業總部和創新中心落地。醫藥智造區將集聚醫藥智能製造燈塔工廠，吸引全球重磅創新品種產業化落地。

作為北京醫藥健康產業的重要承載區，北京亦莊已聚集各類生物醫藥企業超5000家，構建起從研發、生產、服務到銷售的全產業鏈體系。下一步將推進BioPark建設，吸引更多龍頭企業、研發機構與科學家聚集，力爭到2027年實現醫藥健康工業產值突破1200億元人民幣。