陸產AI晶片市占大躍進 搶下本土市場半壁江山

在美國晶片出口管制收緊、輝達在大陸市占率驟降之際，大陸本土AI晶片廠商加速崛起。研調機構IDC統計顯示，2024年大陸自主研發晶片在本土的市占率已達30%，預計2025年將突破50%，顯示大陸國產晶片影響力快速提升。

中國經營報指，大陸AI晶片市場正成為企業的「增長蛋糕」。研究機構TrendForce測算，2025年大陸AI伺服器外購晶片比率將從2024年的63%降至42%，本土供應占比有望升至40%，較三年前提升近30個百分點。

目前，大陸國產AI晶片廠商多元布局，代表企業包括通用型運算架構（GPU）晶片設計企業沐曦、摩爾線程、海光信息、天數智芯、壁仞科技等，及專用型計算架構（ASIC／DSA）晶片設計企業華為昇騰、寒武紀、昆侖芯、燧原科技等。

據悉，華為昇騰910晶片已進入大型AI模型訓練，寒武紀思元590性能約為輝達A100八成，摩爾線程推出多款GPU晶片。雲天勵飛副總裁羅憶表示，大陸國產晶片使用比例即將超過海外產品，目前兩者使用占比已達五比五。大陸工信部專家盤和林分析，除美國政策因素外，自主晶片進步也是市占提升的關鍵原因。

不過，大陸晶片廠在高端領域仍需突破。深度研究院院長張孝榮指，需在先進製程、高頻寬記憶體（HBM）、封裝互聯及系統／軟體堆疊等技術突破。探索科技分析師王樹一認為，最大限制在晶圓製造，設計差距不大，軟體生態雖落後輝達的CUDA，但持續投入有望追趕國際水準。