淘寶：平台肉製品禁止銷台

面對非洲豬瘟疫情，有郵政人員擔心大陸電商平台有不少肉類香腸、含豬肉月餅，都可能成為非洲豬瘟防疫破口。對此，淘寶昨（26）日發布聲明稿表示，淘寶台灣站並無委託郵局與單一郵務局配送淘寶官方物流包裹，並針對所有平台肉類製品實施三重消費者防護。

淘寶聲明稿表示，淘寶台灣站依循台灣法規，多年來，針對所有平台肉類製品實施三重消費者防護，包含「台灣IP用戶相關商品搜尋屏蔽」、「台灣用戶阻斷下單」及「台灣地址禁止運輸」等嚴格控管措施。

聲明稿指出，針對外界提及使用Google搜尋引擎，可搜尋到淘寶肉類商品問題，經確認，台灣用戶點擊Google相關連結淘寶商品頁面，平台即啟動阻斷用戶使用台灣地址下單控管流程，在三重消費者控管機制下，台灣消費者無法在淘寶台灣站購買到違法肉類製品。聲明稿表示，淘寶台灣站已啟動Google搜尋結果優化與屏蔽作業，保障消費者權益。