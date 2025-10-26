聽新聞
非洲豬瘟防疫破口？淘寶台灣站：依循台灣法規、實施三重消費者防護
面對非洲豬瘟疫情，有郵政人員擔心電商平台有不少肉類香腸、含豬肉月餅，都可能成為非洲豬瘟防疫破口。淘寶今發布聲明稿表示，淘寶台灣站並無委託郵局與單一郵務局配送淘寶官方物流包裹，並針對所有平台肉類製品實施三重消費者防護。
淘寶聲明稿表示，淘寶台灣站並無委託郵局與單一郵務局配送淘寶官方物流包裹。淘寶台灣站依循台灣法規，多年來，針對所有平台肉類製品實施三重消費者防護，包含「台灣IP用戶相關商品搜尋屏蔽」、「台灣用戶阻斷下單」及「台灣地址禁止運輸」等嚴格控管措施。
該聲明稿並指出，針對今日外界提及使用Google搜尋引擎，可搜尋到淘寶肉類商品問題，經確認，台灣用戶點擊該Google相關連結進入淘寶商品詳情頁面後，平台即會啟動阻斷用戶使用台灣地址下單的控管流程，在既有的三重消費者控管機制下，台灣消費者無法在淘寶台灣站上購買到違法肉類製品。
聲明稿最後表示，淘寶台灣站業已啟動Google搜尋結果優化與屏蔽作業，一如既往全力保障台灣消費者權益。
