非洲豬瘟防疫破口？淘寶台灣站：依循台灣法規、實施三重消費者防護

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
淘寶今發布聲明稿表示，淘寶台灣站並無委託郵局與單一郵務局配送淘寶官方物流包裹，並針對所有平台肉類製品實施三重消費者防護。。圖／取自界面新聞
面對非洲豬瘟疫情，有郵政人員擔心電商平台有不少肉類香腸、含豬肉月餅，都可能成為非洲豬瘟防疫破口。淘寶今發布聲明稿表示，淘寶台灣站並無委託郵局與單一郵務局配送淘寶官方物流包裹，並針對所有平台肉類製品實施三重消費者防護。

淘寶聲明稿表示，淘寶台灣站並無委託郵局與單一郵務局配送淘寶官方物流包裹。淘寶台灣站依循台灣法規，多年來，針對所有平台肉類製品實施三重消費者防護，包含「台灣IP用戶相關商品搜尋屏蔽」、「台灣用戶阻斷下單」及「台灣地址禁止運輸」等嚴格控管措施。

該聲明稿並指出，針對今日外界提及使用Google搜尋引擎，可搜尋到淘寶肉類商品問題，經確認，台灣用戶點擊該Google相關連結進入淘寶商品詳情頁面後，平台即會啟動阻斷用戶使用台灣地址下單的控管流程，在既有的三重消費者控管機制下，台灣消費者無法在淘寶台灣站上購買到違法肉類製品。

聲明稿最後表示，淘寶台灣站業已啟動Google搜尋結果優化與屏蔽作業，一如既往全力保障台灣消費者權益。

台灣用戶點擊該Google相關連結進入淘寶商品詳情頁面後，平台即會啟動阻斷用戶使用台灣地址下單的控管流程。淘寶台灣分站／提供
記者實測，若要從淘寶平台購買豬肉製品，確認訂單頁面會出現「該商品因相關法律規定或淘寶網政策無法購買或運送」。圖／取自淘寶
淘寶 非洲豬瘟 消費者

