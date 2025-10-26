華為鴻蒙6與iOS系統互傳12月上線 或也將支持安卓互傳

在華為鴻蒙操作系統 HarmonyOS 6 特別發布會上，華為官方宣布：鴻蒙HarmonyOS 6系統將支持與蘋果 iOS / iPadOS / macOS 互傳體驗。華為客戶服務日前稱，HarmonyOS 6 與 iOS 數據互傳（傳輸）功能預計2025年12月上線，支持傳輸圖片、視頻、文件等。此外，華為稱不久也會支持與Android系統數據互傳功能。

IT之家報導，該功能需要相關設備在App Store安裝相關應用程式，近期上架。華為客服回應，該功能上線後，可在限定條件下的華為和蘋果設備間實現文件傳輸：華為設備方面，手機、平板、PC均需要升級 HarmonyOS 6.0 及以上的版本）。

蘋果設備方面，iPhone（iOS 13及以上版本）、iPad（iPadOS 13及以上版本）、MAC（macOS 10.15及以上版本）；支持互通的數據類型，包括圖片（包含動圖）、視頻、文件（在文件管理App中可見的）、通訊錄。

目前，鴻蒙 HarmonyOS 6.0.0.108 SP6 版本已開啟推送，系統包大小約1.20GB。

另，也有網友關注，華為是否會與其他系統互通。華為故障排除相關頁面匯總HarmonyOS 6與iOS / Android系統數據互通（傳輸）相關問題。其中針對與安卓（Android）系統互通，華為方面稱，正在積極的推進中，目前系統每個月都會發布1~2 個版本不斷優化產品體驗，隨著版本不斷更新迭代，相信在不久也會支持與Android系統數據互傳功能。

華為終端BG董事長余承東表示，鴻蒙6將實現跨生態互聯，支持與蘋果設備互傳文件，無需流量，近場即可快速傳輸數據，打破設備邊界，讓數據流動更自由。

外界認為，鴻蒙6支援與蘋果設備的無流量互傳文件，用戶可實現跨品牌資料快速遷移，這種體驗優化有助吸引部分蘋果使用者轉向華為，增強品牌市場競爭力。但有數位產品博主（網紅）爆料，鴻蒙6之後將能與蘋果設備互傳文件，並非生態相容。

近期，大陸市場有越來越多關於華為新手機Mate80的爆料，按照發布節奏推測，華為Mate 80 Pro計劃於11月中下旬正式亮相，預計12月初開啟首銷。如按外界推測，有助於實現互聯互通後吸引其他手機使用者轉向華為。