蘋果iPhone Air大陸買氣冷颼颼 經銷商降價逾400元甩賣

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
蘋果今年推出的iPhone 17系列意外買氣爆棚，但iPhone Air買氣卻低迷到砍單接近停產。（路透）
蘋果新款超薄手機iPhone Air於22日正式發售，但因開賣後銷售遇冷，杭州有經銷商稱，iPhone Air甚至在降價銷售，價格比官網還便宜人民幣100元（約新台幣430元），出現「破發」的情況。這或許為蘋果在大陸地區的銷售前景蒙上陰影。

蘋果官網顯示，iPhone Air 256GB 存儲版本價格人民幣7,999元；512GB 存儲版本為人民幣9,999元；1TB 存儲版本為人民幣11,999元。

浙江經視報導，在杭州文三路上的一家數碼城發現，iPhone Air的市場表現很平淡，銷量明顯低於iPhone 17系列，經銷商不得不降價銷售。

另據IT之家報導，目前部分電商平台第三方店鋪的iPhone Air售價已低於官方定價，二手平台也出現了低於原價銷售的iPhone Air，價格相較於官網價便宜人民幣100元至700元左右（此價格為第三方商家店鋪顯示，並非官方價格）。

22日iPhone Air在中國大陸正式發售，綜合彭博等外媒觀察報導，北京和上海的主要蘋果零售店外均未出現排隊購買的人潮。上海門店無需排隊即可直接購買iPhone Air，iPhone Air的輕薄手感和新穎顏色確實引人注目，但多數人「只試不買」。

有觀點認為，儘管中國主要運營商現已開始支持eSIM技術，但對於廣大用戶而言，這仍是一項需要時間適應的技術。

天風國際證券分析師郭明錤23日表示，蘋果 iPhone Air 的需求不及預期，供應鏈產能將縮減80%以上。

