陸太陽能光電裝機持續下降 但9月意外自3年低點回彈

大陸國家能源局26日發布大陸全國電力工業前九月統計數據。彭博估算，大陸9月新增9.66吉瓦的太陽能容量，高於8月的7.36吉瓦，後者是自2022年11月以來的最低水平，意味大陸太陽發電裝機量意外從三年來低點回升，不過，9月增幅仍遠低於去年同期的20.89吉瓦。

大陸國家能源局數據顯示，截至9月底，大陸全國累計發電裝機容量37.2億千瓦，年增17.5%。其中，太陽能發電裝機容量11.3億千瓦，年增45.7%；截至9月底，風電裝機容量5.8億千瓦，年增21.3%。前九個月全國發電設備累計平均利用2,368小時，比上年同期降低251小時。

大陸國家能源局2月發布《關於深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》（俗稱136號文）規定，將6月1日作為「新老劃段」的分水嶺，存量項目和增量項目將以不同的價格方式結算。

大陸自6月以來，新增太陽光電裝機連續三個月月增率下滑。自從「136號文」中5月31日的節點過後，大陸國內太陽能光電市場需求持續走弱。此前，在「搶裝潮」催化作用下，5月太陽能新增裝機量暴漲至92.92GW，達到歷史新高，年增388%，月增105.5%。隨後，6-7月新增裝機數據分別降至14.36GW、11.04GW，分別較上月下滑84.5%、23.1%。

界面新聞此前引述業內人士說法稱，預計9至10月太陽能光電新增裝機可能還會出現下滑，年末傳統的「搶裝潮」也會出現，但具體要看各省的年底機制電量情況。不過，整體看，今年的裝機量很難再達到去年的水平了。

目前大陸太陽能光電產業因內捲嚴重面臨持續低迷困境，大陸能源局局長王宏志9月底刊文，承諾將整治太陽能光電產業「內卷式」競爭和產能過剩的問題。

大陸太陽能光電新增裝機在2024年狂飆至277GW，創下歷史最高記錄。今年1-8月，新增裝機規模約達去年的83%。