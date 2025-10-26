拚AI全球領先 余承東出任華為產品投資委員會主任

華為官網日前更新管理層信息，華為常務董事余承東「增任」產品投資委員會（IRB）主任。不過，余承東仍續任華為常務董事、終端BG董事長，掌管華為終端、鴻蒙智行等業務。此前有內部人士稱，余承東增任IRB主任，主要使命是帶領華為打贏AI關鍵戰役，取得全球領先地位。

公開資訊顯示，余承東出生於1969年，畢業於清華大學，碩士學位。1993年加入華為，歷任3G產品總監、無線產品行銷副總裁、無線產品線總裁、歐洲片區總裁、戰略與Marketing總裁、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長等。從消費電子產品到電動車，余承東在華為產品發布會因口頭禪「遙遙領先」成為他的招牌用句，不過後因引起爭議，余承東近年也講得少。

截至發稿前，余承東的微博認證仍顯示為「華為常務董事、終端BG董事長」，暫未加上新頭銜。

9月底澎湃新聞、新浪科技等陸媒便報導，余承東將擔任投資評審委員會主任。且任命文件由華為董事長任正非親自簽發。

據了解，產品投資會的核心職能是對公司重大戰略方向的資源投入、項目立項、預算審批等關鍵決策進行評估與把控，確保資源向核心戰略目標高效傾斜。余承東增任IRB主任，主要使命是帶領華為打贏人工智慧（AI）關鍵戰役，取得全球領先地位。

值得注意的是，華為招聘官微20日發布「全球頂尖AI人才招募令」，目標明確為打造世界一流的 AI 戰隊，構建領先世界的大模型，攀登AGI的巔峰。稍晚時候，華為常務董事、終端BG董事長余承東也轉發了該信息，這也是余承東兼任華為IRB主任之後的首條相關微博。顯示余承東現正如火如荼開展AI相關事業。

從華為招募令來看，其招募AI人才有三點要求：學術先鋒、技術熱情、創新思維;碩士畢職務招聘類別則有，AI軟體工程師、AI算法工程師、AI數據工程師等；博士畢招聘類別有，AI算法、大模型算法、多模態算法、大模型應用、機器學習等。

另一方面，余承東22日正式發布華為新一代鴻蒙操作系統HarmonyOS 6，並面向首批90多款機型陸續開啟升級。余承東表示，鴻蒙6實現了從「可用」到「好用」的關鍵跨越。且鴻蒙智能體框架首次將AI能力系統化嵌入操作系統底座。讓AI功能更有感。

華為副董事長、輪值董事長徐直軍9月底在華為全聯接大會表示，算力過去是，未來也將繼續是人工智慧的關鍵，更是中國人工智慧的關鍵，而華為的核心戰略就是「超節點+集群」這五個字上。