物流無人化五年計畫 京東要採購300萬台機器人

科技正在推進大陸物流體系的無人化進程。京東旗下的京東物流宣布，未來五年要採購300萬台機器人、100萬台無人車和10萬架無人機，全面投入物流供應鏈，進一步鞏固其在智能物流領域的技術領先地位。

在今年「雙11」促銷活動上，京東物流採用的「狼族」系列機器人在大陸20多個省份、全球10多個國家的規模化部署應用，覆蓋倉儲、分揀、運輸和配送等一體化物流，已成大陸物流行業機器人應用最多的綜合性物流企業。

京東方面指出，京東物流機器人、無人車和無人機的規模化、智能化應用，將建構京東超級供應鏈的強大底座，不僅有助於進一步降低全社會物流成本，而且還將為上千萬合作夥伴提供降本增效的科技方案。

京東物流甫於今年7月首次發布自研無人輕卡產品「京東物流VAN」，具備24立方公尺超大載貨空間、最高400公里滿載續航能力及L4級別公開道路自動駕駛跑行能力，號稱是物流行業內載貨量最大的無人輕卡，可替代傳統4.2公尺貨車用於物流擺渡及傳站等環節。相比傳統運輸，可節省約60%成本，同時大幅提升物流運營效率。

大陸快遞業務量高速增長，無人配送為物流產業帶來新的解決方案。招商證券指出，無人城配物流車（RoboVan）憑藉相對成熟的技術水平、清晰的商業模式和政策的大力支持，已成為L4自動駕駛最先商業化落地的方向之一，預計到2030年無人城配物流車市場規模有望超過人民幣300億元。

證券時報報導，除京東物流外，另一物流巨頭順豐控股也在這方面進行部署，順豐控股在2025年上半年財報中表示，公司在無人車應用領域已形成規模化、多場景的布局，覆蓋支線運輸、短途接駁、場內轉運等場景。截至2025年上半年已在大陸19個省份、72個城市累計投入運營超過1,800輛無人車。