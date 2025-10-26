娃哈哈前董座已回來上班 宗馥莉以宏勝總裁身分工作

大陸飲品龍頭「娃哈哈」的分家鬧劇，突然出現大反轉。一位娃哈哈集團內部人士表示，宗馥莉已回來上班，但因為先前辭去娃哈哈集團董事長及總經理，她現在是以宏勝飲料集團總裁的身分上班。

第一財經日報報導，有山東娃哈哈經銷商證實，已經接到宗馥莉所控股的宏勝業務員通知，要求經銷商付款繳納保證金，明年繼續銷售「娃哈哈」品牌產品。這代表宗馥莉於9月辭職後推出的「娃小宗」品牌暫時「退場」。

「娃小宗」的誕生源於娃哈哈集團內部矛盾。宗馥莉出任娃哈哈董事長和總經理之後，對組織架構和管理規章制度進行一系列調整，引發不可調和的矛盾。宗馥莉的宏勝公司掌握娃哈哈的生產與銷售，但「娃哈哈」商標屬於娃哈哈集團。

中國經營報報導，有知情人士指出，宏勝集團高管嚴學峰職位恢復，祝麗丹職位依然顯示「待定」，先前嚴學峰職位是「生產中心總監兼訊爾公司總經理」，祝麗丹職位是「管理中心總監兼人力資源部部長」。嚴學峰、祝麗丹，被外界認為是宗馥莉的「心腹」。

宗馥莉曾申請轉讓娃哈哈的商標，今年2月娃哈哈官方發文表示，系列商標共計387件正申請由娃哈哈集團，轉讓至宗馥莉持股51%的杭州娃哈哈食品有限公司。但最後卻無疾而終。

但直到9月娃哈哈又發文強調，上述問題未能在近期得到有效解決，因此在現行股權架構下，「娃哈哈」商標的使用必須獲得娃哈哈集團全體股東的一致同意，否則任何一方均無權使用。全體股東，指的是宗馥莉、杭州上城區文商旅投資集團與娃哈哈職工持股會。

宗馥莉先前辭職，或起因於「娃哈哈」商標的使用不合規。界面新聞從一名娃哈哈內部人士指出，娃哈哈集團大股東上城文旅曾提出，讓娃哈哈出資購買其所持46%股份和娃哈哈商標。

