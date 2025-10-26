陸衝刺機器人拉動地方經濟 北京、上海及浙江製造業加速自動化

大陸各省市今年前三季國內生產毛額（GDP）數據陸續發布，北京、上海及浙江等地的工業機器人及人工智慧（AI）等相關數據表現亮眼並拉動各地GDP走高。

科創版日報報導，大陸工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林表示，各省市GDP數據裡面所提到的機器人，多數是工業機器人，這屬於自動化的範疇，亮點在於大陸製造業正在加速實現自動化，相關需求將持續上升，且大陸工業機器人領域的國產化率正在不斷提高。

今年前三季，北京數位經濟增加值增長9%，其中核心產業增長10.7%，全市人工智慧相關產業快速發展，累計備案上線大模型162款；上海前三季工業機器人出口增長41.6%，三大先導產業製造業產值增長8.5%，人工智慧製造業增長12.8%，增速較今年上半年的12.3%進一步提升，也顯著高於去年同期的3.2%。

盤和林指出，人工智慧和製造業融合是大勢所趨，人工智慧得以提升製造業的品質。不過目前人工智慧和製造業融合的場景還不夠豐富，大多數智造的本質上是自動控制領域，而且AI和製造業融合要考慮成本效益，如今成熟的人工智慧+製造方案仍在探索。

浙江省公布今年前三季GDP人民幣6兆8,495億元，年增5.7%。工業機器人的產品產量增長65.6%。其中，杭州的工業機器人產量增長達到97.9%，寧波的人工智慧與機器人產業投資增長9.3%。

安徽前三季規模以上工業增加值增長8.8%，裝備製造業增加值增長17.6%，工業機器人增長18.2%；遼寧前三季GDP增長4.3%至人民幣2兆4,283.9億元，工業機器人產量增長4%；四川裝備製造業增加值增長13.6%，比去年全年加快8.8個百分點，其中工業機器人增長48.1%。

廣西前三季GDP為人民幣2兆1,487億元，年增5.3%。工業領域人工智慧核心產業產值突破人民幣562億元。首批工業版人形機器人在柳州汽車智慧工廠使用，廣西並設立人民幣100億元規模的人工智慧產業基金。