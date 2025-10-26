陸10月製造業PMI有望站上榮枯線 估重回擴張

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中國大陸10月製造業PMI或延續溫和復甦，有望站上榮枯線50以上，重回擴張。（新華社）
中國大陸國家統計局將於31日公布10月製造業採購經理指數PMI）。綜合大陸機構與市場分析，9月大陸製造業PMI為49.8，連續兩個月回升，雖仍處於收縮區間，但10月製造業PMI或延續溫和復甦，有望站上榮枯線50以上，重回擴張。

大陸9月製造業PMI為49.8，較前月升0.4，連續第二個月改善，但仍低於榮枯線50，已連六個月處於收縮區間；非製造業商務活動指數為50，處於臨界點；綜合PMI產出指數為50.6，按月升0.1。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，9月官方製造業PMI回升，部分反映季節性因素，夏季高溫多雨影響生產，9月天氣擾動消退後回升明顯；「反內捲」對上游價格推升效應減弱，下游消費需求待提振。

展望第4季，中國物流信息中心分析師文韜認為，從需求端來看，節假日、促銷季等因素將提振消費品市場需求列基礎設施建設和重點項目發力，將帶動基礎原材料和裝備設施需求釋放；從生產端來看，在市場價格向好運行以及完成全年經營目標等因素的帶動下，製造業生產活動將持續穩中有增。

澎湃新聞指出，從預期看，製造業企業對第4季預期樂觀程度有所上升。

PMI 指數 分析師

