2035年之前 林毅夫：大陸仍有年均8%的經濟增長潛力

中共四中全會提出到2035年人均GDP達到中等發達國家水準，這代表未來10年人均GDP需要翻一倍，年均GDP增速保持在約5%。北京大學新結構經濟學研究院院長、國家發展研究院名譽院長林毅夫表示，大陸擁有14年平均教育水準的勞動力、第四次工業革命、境內超大規模市場、全世界最完善的產業配套優勢，因此在2035年之前，仍有年均8%的經濟增長潛力。

觀察者網報導，林毅夫在北大國發院承澤論壇第39期暨北大博雅講壇第656期活動中做主題演講時談到，當前大陸勞動市場的平均教育水準為10.4年，退休人員的平均教育水準大約為6年，而新進入的勞動力則擁有14年的平均教育水準。發達國家儘管普遍有人口老齡化問題，但能保持人均GDP的穩定，原因正在於此。因此，大陸在從2019年至2035年的16年間，利用後來者優勢應該會有8%的增長潛力。

不僅如此，他指出，大陸還擁有一個當年的德國、日本、南韓所不具備的優勢，那就是第四次工業革命。第四次工業革命的核心特徵是人工智慧和大數據，這些技術的特性是研發周期很短。研發周期短代表資本投入相對較少。

林毅夫以DeepSeek為例，僅需幾百人和三四年的時間，所以資本投入相對較小。大陸目前的人均收入為13,445美元，尚未達到高收入國家水準，與美國的人均8.5萬美元相比，資本實力顯然更為雄厚。

他提到，在第四次工業革命中，研發周期短和資本投入少的特點，使得人力資本成為更關鍵的因素，而資本相對少已不構成大陸的劣勢。人力資本包括科學、技術、工程和數學等領域的教育所獲得的能力，這些是第四次工業革命的核心要素。在這些學科，大陸每年有超過600萬的大學畢業生，這一數字超過了七國集團的總和，因此我們擁有顯著的人才優勢。

林毅夫認為，大陸擁有境內超大規模市場的優勢。按照購買力平價計算，境內市場為世界最大，這為任何新產品或技術提供了迅速實現規模經濟的可能。

此外，大陸擁有全世界最完善的產業配套。他舉特斯拉為例，作為新能源汽車的先驅，在美國發展了十幾年，最高年產量也未超過3萬輛，一度瀕臨破產。2019年在上海浦東建廠，2020年產量即達到48萬輛，產量的迅速擴張使得特斯拉的市場估值飆升至6,000億美元，相比之下，克萊斯勒、通用和福特三家傳統燃油車製造商的市場估值總和僅為1,500億美元，是特斯拉的四分之一。特斯拉之所以在大陸能夠如此迅速地發展，正是得益大陸完善的產業配套。即使在軟體方面，目前美國下載量排名前5的應用中，有4個來自大陸。

綜合以上來看，林毅夫認為，大陸在2035年之前具備8%的增長潛力，這並非高估，但要將潛力轉化為現實。他指出，仍需克服包括人口老齡化在內的一系列困難。儘管人口老齡化不會影響增長潛力，但對社會的影響不容忽視，需要妥善照顧老年人群體。

林毅夫提到，美國的「卡脖子」措施雖不會使大陸陷入絕境，但面對限制時，大陸必須擁有足夠的資源進行技術攻關。同時還需追求高品質發展，並應對全球氣候變化帶來的挑戰。

因此他個人的看法是，在8%的增長潛力下，大陸2035年之前實現年均5%到6%的增長是可能的。若以同樣的方式分析，在2036年至第二個百年目標的2049年期間，大陸應有6%的增長潛力，可以實現3%到4%的增長。若能如此，到2049年，大陸人均GDP有望達到美國的一半。