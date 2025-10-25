不卷模型參數 大陸手機廠商改卷智慧互聯生態

兩年前，手機廠商「卷」AI的核心還是搶佔各種大模型參數榜單，自研大模型參數高達700億乃至1000億，但今年的風向徹底變了。在剛去的一個月裡，幾家手機大廠的開發者大會都不再比拼參數，而是把焦點放在記憶、主動服務等功能體驗上。也就是說，手機廠商有更大的野心，要建立跨品牌、跨場景、跨設備的智慧互聯生態。

界面新聞報導，23日在榮耀開發者大會上，榮耀發布「1×3×N」生態戰略。其中，「1」代表HONOR AI Connet平台，即將榮耀的AI能力開放給生態合作夥伴；「3」代表透過生態、通路、技術與品牌三種模式扶持合作夥伴；「N」則代表教育辦公、智慧家居、音訊穿戴、玩具陪伴等N個產業集群。

一周前，OPPO和vivo也在開發者大會上強調了生態的重要性。作為人體最重要的設備延伸，手機廠商的優勢在於天然的入口地位，能夠收集並沉澱最核心的個人資料，並以安全的方式，讓這些資料發揮最大的價值。生態夥伴的加入，則能夠把應用的蛋糕做得更大。

為什麼手機廠商不卷模型參數了？vivo AI全球研究院院長周圍表示，做千億級模型需要兩萬卡以上的集群，如果要往2000億、4000億（參數）跑，投人民幣200億也不夠用。對終端廠商而言，這樣的燒錢模式完全不現實。

另一個重要的原因是，當下大模型的能力已經遠超過去。他舉例，今年70B（700億）參數的大模型比去年175B（1750億）的參數更強，vivo自研的3B（30億）模型也比2023年的千億參數模型更強。如今，雲端的功能已經相對容易滿足，而真正難的反而是端側能力。

這也是為什麼vivo今年推出了藍心3B端側大模型，可以僅用一個模型同時擔綱語言、文本、圖像等多種模態的處理任務，同時還能作為手機UI級別的AI Agent，實現對其他App功能的自動化操作。

對手機廠商來說，更現實的做法可能是，一邊夯實底層模型能力，另一方面讓AI與手機系統深度結合，做更具個性化、更能體現端側價值的AI功能。

例如今年OPPO重點宣傳的「小布記憶」功能，語音指令即可自動保存公眾號文章、小紅書筆記、聊天記錄中的排程，視頻連結等內容，系統會自動提取關鍵資訊，生成摘要，並按照內容智慧打標歸類。

榮耀CEO李健舉例，MagicOS 10的YOYO（榮耀AI語音助手）會從根本上改變交互邏輯。例如榮耀和什麼值得買APP合作，你想購買某個產品，擔心價格過高，可以詢問YOYO現在是否有優惠或者更低的價格，它就可以為你呈現優惠券或者更低價的選擇，如果沒有你可以直接在當前頁面購買，不會買貴，這也是一個典型應用。

他還提到，手機AI能夠啟動加速模式。基於自研架構，一方面可以像與互聯網公司打通應用壁壘，也可以將CPU、GPU運算效率和網路連接狀態進行調優，甚至與晶片公司共同進行硬體優化，在購物或者搶票場景中，提升使用者的搶購速度和成功概率。