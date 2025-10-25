陸民營火箭「發射王」星河動力啟動A股IPO A股明年迎火箭上市潮

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸民營火箭「發射王」星河動力日前在北京證監局提交IPO輔導備案，代表繼天兵科技、中科宇航、藍箭航太等，近期內又一家啟動A股IPO的商業航太企業。（圖／取自星河動力官網）
大陸「星多箭少」的困局，正從技術、資本到政策多線突圍。大陸民營火箭「發射王」星河動力日前在北京證監局提交IPO輔導備案，這是繼天兵科技、中科宇航、藍箭航太等，近期又一家啟動A股IPO的商業航太企業，A股將在明年迎來「商業航太上市潮」。

36氪報導， 成立於2018年的星河動力是大陸第一家實現火箭量產、高密度發射並商業化的民營商業火箭企業，截至目前已為27家客戶將85顆商業衛星送入預定軌道，創下大陸民營火箭企業發射次數、服務客戶數、發射衛星數、穩定成功率等多項第一，火箭成功發射次數占到大陸民營火箭行業總成功發射的51.3%。可以說，民營火箭平均每兩次成功發射裡就有一次是星河動力完成。

同時，星河動力還開創民營商業航太多個「首次」，率先將組網衛星送入500公里太陽同步軌道、國內首家掌握海/陸全發射能力、率先突破針栓式大推力液氧/煤油發動機技術，以及首創火箭末級留軌商業應用服務等。

經濟觀察報報導，天兵科技於10月17日在江蘇證監局完成IPO輔導備案，輔導機構為中信建投證券。此外，藍箭航太已於7月向北京證監局提交上市輔導備案報告，中科宇航也在8月啟動上市輔導。行動更早的，則是星際榮耀，早在2020年啟動IPO輔導，截至目前已完成輔導，但尚未進入上市申請階段。

以輔導規劃及相關政策的利多推測，A股將在明年迎來「商業航太上市潮」，背後一大驅動因素，是今年6月18日大陸證監會主席吳清，在2025陸家嘴論壇上提到，科創板將重啟未盈利企業適用科創板第五套標準上市，更加精準服務技術有較大突破、商業前景廣闊、持續研發投入大的優質科技企業，並將擴大第五套標準適用範圍，支持人工智慧、商業航太、低空經濟等更多前沿科技領域企業適用。

火箭公司們急著融資和擴產，背景是「大客戶」衛星製造商，在為「批量發射」準備「貨物」，銀河航太就是其中一家，根據官微，2025年8月4日發射的「衛星互聯網低軌07組衛星」，均由銀河航太承擔研製，這也是「民營商業航太公司首次批量研製此類衛星」；9月16日，該公司研製的另一顆「衛星互聯網技術試驗衛星」也發射升空。

銀河航太公共事務總經理徐穎表示，該公司已建成新一代衛星智慧製造工廠，該工廠可實現年產百顆以上的1000公斤級衛星，目標是「像批產汽車一樣批產衛星」。

對衛星公司而言，再先進的星座構想，也必須依賴可靠的「太空班車」才能落地。隨著低軌組網進入高密度發射階段，火箭不再是遙遠的配套環節，而是決定星座部署節奏、成本結構乃至商業模式成敗的關鍵變數。也正因如此，衛星方對火箭能力的關注，已從「能否入軌」轉向「能否高頻、低價、穩定地送星上天」。

衛星 火箭

