第4屆台灣美食節登場 蘇州新光天地：盼成為兩岸民間交流平台

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／蘇州即時報導
台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）也到場設攤，透過互動遊戲向民眾介紹台灣觀光資訊。記者陳湘瑾／攝影
蘇州新光天地於10月24日至11月2日舉辦第4屆台灣美食節，今年也是該店10周年。主辦方表示，希望能夠成為兩岸民間文化交流、民間互動的平台，透過舉辦台灣美食節，提供消費者全新的體驗，同時也讓台灣朋友增進對大陸的了解。

第4屆台灣美食節邀約台南花園夜市等攤商，集結45家品牌、27家台灣小吃，其中有20多家台灣店家是首次赴陸，部分食材從台灣直運。台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）也到場設攤，透過互動遊戲向民眾介紹台灣觀光資訊。

新越百貨（蘇州）有限公司董事長、蘇州工業園區台協會長費金基在開幕儀式上致詞表示，作為在蘇州投資及扎根經營的台資企業，新光天地蘇州這十年來一直在極力打造成為一個家庭、工作場所外的第三生活空間。

他表示，新光天地蘇州同時也發揮台資企業的角色，希望能夠成為兩岸民間文化交流、民間互動的平台，希望透過舉辦台灣美食節，提供消費者全新的體驗，同時也希望攤主能夠在活動之餘去了解蘇州，增進台灣朋友對大陸的了解。

蘇州台協會長、和成（中國）有限公司董事長邱士楷表示，新光天地蘇州團隊來往兩岸，邀請攤商來到蘇州，讓蘇州市民吃到正宗台灣美食，另一方面，在蘇州許多台商可能沒辦法常常回去台灣吃這些夜市美食，現在也能在蘇州吃到。他提到，蘇州台協今年也馬上要回顧30周年，點點滴滴看到在蘇台商的耕耘和努力。

蘇州新光天地於10月24日至11月2日舉辦第4屆台灣美食節。記者陳湘瑾／攝影
新越百貨（蘇州）有限公司董事長、蘇州工業園區台協會長費金基表示，新光天地蘇州發揮台資企業的角色，希望能夠成為兩岸民間文化交流、民間互動的平台。記者陳湘瑾／攝影
蘇州台協會長、和成（中國）有限公司董事長邱士楷表示，蘇州台協今年回顧30周年，點點滴滴看到在蘇台商的耕耘和努力。記者陳湘瑾／攝影
