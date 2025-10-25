娃哈哈分家鬧劇出現大反轉 宗馥莉已回集團上班

大陸飲品龍頭「娃哈哈」的分家鬧劇，突然出現大反轉。一位娃哈哈集團內部人士表示，宗馥莉已回來上班，但因為先前辭去娃哈哈集團董事長及總經理，她現在是以宏勝飲料集團總裁的身分行事。

此外，宏勝體系銷售各分公司接到通知，2026年繼續使用娃哈哈品牌，不會出現其他品牌。

中國經營報報導，有知情人士指出，宏勝集團高管嚴學峰職位恢復，祝麗丹職位依然顯示「待定」，先前嚴學峰職位是「生產中心總監兼訊爾公司總經理」，祝麗丹職位是「管理中心總監兼人力資源部部長」。嚴學峰、祝麗丹，被外界認為是宗馥莉的「心腹」。

第一財經日報報導，有山東娃哈哈經銷商證實，已經接到宗馥莉所控股的宏勝系業務員通知，要求經銷商打款繳納保證金，明年繼續銷售「娃哈哈」品牌產品。

這代表宗馥莉於9月辭職後推出的「娃小宗」品牌暫時「退場」。

「娃小宗」的誕生源於娃哈哈集團內部矛盾。宗馥莉出任娃哈哈董事長和總經理之後，對組織架構和管理規章制度進行一系列調整，引發不可調和的矛盾。宗馥莉手下的宏勝系公司掌握娃哈哈的生產與銷售，但「娃哈哈」商標屬於娃哈哈集團。

宗馥莉曾申請轉讓娃哈哈的商標，但沒能成功。今年2月娃哈哈官方發文表示，系列商標共計387件正申請由娃哈哈集團，轉讓至宗馥莉持股51%的杭州娃哈哈食品有限公司。

但直到9月娃哈哈又發文強調，上述問題未能在近期得到有效解決，因此在現行股權架構下，「娃哈哈」商標的使用必須獲得娃哈哈集團全體股東的一致同意，否則任何一方均無權使用。

全體股東，指的是宗馥莉、杭州上城區文商旅投資集團與娃哈哈職工持股會。

宗馥莉先前辭職，或起因於「娃哈哈」商標的使用不合規。界面新聞從1名娃哈哈內部人士指出，娃哈哈集團大股東上城文旅曾提出，讓娃哈哈出資購買其所持46%股份和娃哈哈商標，但金額並未談攏。

曾在娃哈哈工作18年，還擔任過區域市場負責人的宗師傅飲料總裁趙方宸認為，「娃小宗」到「娃哈哈」的急速反轉，或源於經銷商體系的阻力。今年宏勝系保證金收取任務遠未完成，許多省份只完成10%到20%，而去年則是提前完成。

保證金收取受阻，源於部分經銷商對「娃小宗」的不信任。趙方宸提到，有經銷商擔心支付保證金後，收到的貨是「娃小宗」，因此拒絕打款。為了挽回保證金收取的頹勢，宏勝系又放出消息稱，明年繼續銷售娃哈哈品牌產品。