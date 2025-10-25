今年前8月銷量增速達97.6% 大陸車企激戰1.3L小車賽道

一度並不被大陸龍頭車企看重的A0級（排氣量1.3L）小車賽道，近期卻迎來重磅產品上市潮。2026款吉利星願日前上市，限時權益價人民幣6.58萬元（約新台幣27萬元）起，除了吉利星願外，自今年8月末以來，大陸新能源小車市場就迎來新車上市潮，例如極狐T1、MG4、繽果S等車型紛紛上市。

中國經營報報導，多款新車型在同一時間段扎堆上市，也讓賽道競爭愈加激烈，而不少車企通過「降價增配」、同步升級售後權益等措施，打響「貼身肉搏戰」。上汽MG相關負責人表示，MG4車型「頂著成本壓力把400公里續航拉進7萬元（人民幣）以內」。

中國汽車流通協會專家委員會委員章弘表示，A0級（排氣量 1.3L）電動車此前多被定位為「廉價代步工具」。在當下新能源技術進步、關鍵原材料價格下跌及相關車型產品力升級等因素影響下，新能源小車市場需求迎來復甦，正成為車企搶占市場關鍵所在。

吉利汽車相關負責人表示，吉利星願自去年10月上市以來銷量屢破新高，今年9月突破5萬輛，穩居全品類車型銷量冠軍，上市1年累計銷量突破40萬輛。

除了現象級產品吉利星願外，自今年8月以來，MG4、極狐T1、繽果S等新車型也密集上市。以繽果S為例，該款車型在今年十一黃金周前夕上市，而MG4、極狐T1也分別在今年9月前後上市，搶占車市「金九銀十」意圖明顯。

而在業內人士看來，除了搶抓「金九銀十」外，車企近期來密集加碼新能源小車賽道，與該賽道的巨大市場潛力密不可分。

大陸乘聯分會數據顯示，今年8月，A0級（排氣量 1.3L）新能源轎車市場增速為61.6%，而在前8個月，該車型銷量達到62.9萬輛，增速為97.6%。

乘聯分會秘書長崔東樹指出，從乘聯分會統計的數據來看，前8個月A0級（排氣量 1.3L）新能源轎車都是今年銷量增速最高的領域，預計該車型在2025年全年「也會成為增長速度最高的細分市場」。

章弘指出，幾年前受包括電池材料價格上漲在內的許多因素影響，A0級（排氣量 1.3L）新能源小車市場銷量曾遇冷，短短幾年時間，該細分市場復甦明顯的原因，首先是成本下降與技術進步。在電池材料價格下降後，車企通過平台化生產、規模化效應，能夠實現「低價不虧」。車企透過許多新技術應用，進一步降低成本並提升性能。

章弘同時進一步表示，A0級（排氣量 1.3L）細分市場復甦還與政策支持、市場需求巨大等因素息息相關。在市場需求方面，在縣域、農村等市場，A0級（排氣量 1.3L）新能源車仍存在巨大的市場發展空間。