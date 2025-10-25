陸將台灣光復節立法...陸媒：台灣有151條以「光復」為名的路

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」指，台灣以「光復」為名的路有151條。（圖／取自玉淵譚天）
大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」指，台灣以「光復」為名的路有151條。（圖／取自玉淵譚天）

就在大陸全國人大常委會通過決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日後，陸委會稱台灣光復「不關大陸的事」。央視旗下新媒體「玉淵譚天」也發文，指這些「離譜的歷史觀」與民進黨當局執政期間大搞「去中國化」脫不開關係。該文還聲稱，當前在台灣以「光復」為名的路就有151條，以「光復」為名的建築、機構等更是不計其數。

該文聲稱，大陸將台灣光復紀念日立法，升級台灣光復紀念活動，是為了「將歷史認知正本溯源」。

文章回顧，80年前台灣光復後，1天之內就有12萬台灣同胞改掉日本姓氏，恢復原有姓名。全台灣還積極更改了各類名稱，店名、公司名、街道名，就是為了消除日本殖民色彩。 其中統計發現，當前在台灣以「光復」為名的路就有151條，以「光復」為名的建築、機構等更是不計其數。

「玉淵譚天」還配上圖卡，羅列各縣市以「光復」為名的路、街、巷、學校等。

「玉淵譚天」提到，大陸將台灣光復紀念日立法，升級台灣光復紀念活動，正是為了將歷史認知正本溯源，「這不僅貫徹了大陸民眾全民意志，也回應了台灣海峽另一邊，那些仍在一條條光復路上翹首以盼的台灣同胞。」

台北市光復南路附近巷弄。（本報系資料照）
台北市光復南路附近巷弄。（本報系資料照）

