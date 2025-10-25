瑞銀投行中國經濟學家張寧：預計中國大陸全年 GDP 增速或為4.8-4.9%

瑞銀投行中國經濟學家張寧表示：中國大陸「『十五五』規劃主要目標和宏觀主題與我們此前發布的前瞻報告基本符合，正如此前預期，政府重申到2035年將人均GDP（瑞銀估計2025年為14,000美元）提高到中等發達國家水準（未明確定義，可能在25,000-30,000美元之間）這一長期目標，對應以美元計算的人均GDP年均複合年增長率需達6-8%，意味著未來十年名義GDP增長需保持強勁、人民幣匯率需保持穩定或走強。對於『十五五』規劃，我們預計“隱性”GDP增長目標有所放緩但仍穩健，在4.5-5.0%。同時，新五年規劃將聚焦高品質發展，大幅推進科技自立，持續提高人民生活水準。預計中國全年GDP增速或為4.8-4.9%。」

中共四中全會公告繼續宣導進一步推進降碳，以 「穩步」推進中國在未來五年內實現碳達峰。如果到2030年中國維持其此前設定的較高目標，那麼「十五五」規劃所含潛在降碳目標可能較為進取且具有挑戰性。張寧認為降碳行動或有一定靈活性。新五年規劃可能仍會將非化石能源消費占比目標定在25%（對比2024年為20%）。

全會將建設現代化產業體系、加快科技創新自立和提振內需（尤其消費）列為三大宏觀主題和任務——基本符合瑞銀預期。雖然第一個主題列在備受關注的第二個主題之前，但兩者密切相關。建設強大的現代產業體系將堅持智慧化、綠色化、融合化方向，製造業要在GDP中占據「合理」比例（對比「十四五」規劃措辭為「穩定」）並以先進製造業為骨幹。同時，要培育壯大新興產業和未來產業，促進服務業優質高效發展。加快創新仍是重中之重，突出「全面強化」科技創新自立，加強原始創新和關鍵核心技術攻關，推動科技創新和產業創新深度融合。預計研發支出增長目標將再次設為「年均複合增速超過7%」，到2030年占GDP的比例將升至3.2%以上（對應5.5-6.0萬億元）。

新五年規劃提出要擴大內需，尤其「大力」提振居民消費。政府計畫將「改善民生」與促進消費相結合，將「投資於物」（包括與消費相關的基礎設施和設施）與「投資於人」相結合。這意味著未來消費政策或與完善社會安全網、加強普惠性和基本性民生、完善收入分配體系、確保平等獲得基本公共服務等更加緊密地聯繫在一起。張寧認為，新五年規劃可能維持「居民人均收入增長與GDP增長同步」這一目標。官方是否會明確設定消費在GDP中的占比目標仍有待觀察；如果明確設定，這或給市場帶來驚喜。

新五年規劃更加強調深化開放——這次公告將其列為第五大任務，對比「十四五」為第九大任務。這一轉變反映在中美貿易緊張局勢持續的情況下，全球化趨勢及國際格局發生深刻變化。全會提出維護多邊貿易體制，與世界各國共用機遇，拓展雙向投資合作空間（外國直接投資和對外直接投資），通過開放促進國內改革和發展。預計新五年規劃將進一步向外資開放國內服務業，推動大陸企業拓展全球市場，將部分產能移至海外，進一步融入全球供應鏈，尤其大陸擁有較強競爭力的新興產業。此外，正如此前預期，新五年規劃強調改善民生，突出未來五年改善人民生活品質這一戰略目標。

與瑞銀前瞻及市場預期相比，這次公告未明確提及名義GDP增速、約束性通脹目標或「反內卷」行動。張寧認為，政府需更重視、以更有力的方式來應對結構性挑戰，以減輕其對投資和消費的長期損害。同時，公告未明確提及備受關注的「反內卷」行動，不過其或被納入「建設全國統一大市場」及「營造統一公平競爭環境」的範疇內。正如此前所述，短期內全面頂層設計可能缺位。新五年規劃或仍聚焦供給側措施，而提振需求對「反內卷」取得成功至關重要。

中共四中全會公告繼續宣導進一步推進降碳（不過其被列為第十大任務，對比「十四五」為第八大任務），以「穩步」推進大陸在未來五年內實現碳達峰。正如此前所述，大陸可能沒有達到「十四五」碳排放強度降低目標。這意味著如果到2030年大陸維持其此前設定的較高目標，那麼「十五五」規劃所含潛在降碳目標可能較為進取且具有挑戰性。瑞銀認為降碳行動或有一定靈活性。新五年規劃可能仍會將非化石能源消費占比目標定在25%（對比2024年為20%）。另一方面，公告對房地產市場的表述較為簡短，僅要求「高品質」發展，2026年房地產活動降幅有可能收窄，對GDP增長的拖累也將小於2025年。預計在即將發布的「十五五」規劃全文中將看到更多財政、金融和要素市場結構性改革相關細節。

全會還就當前大陸經濟形勢和政策方向作了闡述，重申堅決實現全年GDP增長「5%左右」的目標。全會強調繼續提供政策支持，適當適時強化。全會提出繼續實施當前行動方案，以支持消費、緩解地方政府債務風險、穩定就業市場和解決欠薪問題。一些適度政策支持已在推進中，包括5,000億元新型政策性金融工具及5,000億元地方增量債，用於支持基建投資、戰略性產業項目和一般財政支出。瑞銀仍預計未來三至四個季度央行或將政策利率下調20個基點（最早或於2025年第４季下調10個基點）。總體而言，仍預計第４季GDP同比增速進一步放緩至4%左右，全年GDP增速或為4.8-4.9%。